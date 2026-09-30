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Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες ισραηλινής καταγωγής που επέβαιναν στο αεροσκάφος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη αποτρέποντας μια πιθανή καταστροφή.

Η πρέσβης απέδωσε το περιστατικό σε υποκίνηση μίσους και τόνισε την ανάγκη προστασίας των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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H πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai κατά τη διάρκεια της απόπειρας αεροπειρατείας.

Χρησιμοποιώντας τις εικόνες από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ισραηλινή πρέσβης επιχειρεί να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, τον κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει η υποκίνηση μίσους και η τρομοκρατία σε μια καταστροφική πράξη, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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«Το ευτύχημα είναι ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον ακινητοποιήσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πνίνατ Γιανάι:

«Ακούστε το κλάμα στο βάθος.

Το κλάμα των μωρών.

Το κλάμα των παιδιών.

Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα — όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομαγμένη.

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Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα αυτού του παιδιού;

Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια και φανταστείτε ότι αυτή είναι η οικογένειά σας. Τα παιδιά σας. Στον δρόμο για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.

Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος… και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους.

Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροπλάνο της Flydubai, με προορισμό το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.

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Έτσι μοιάζει το μίσος όταν κορυφώνεται σε ένα παραληρηματικό μυαλό.

Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν μετατρέπεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή.

Αυτή τη φορά, στο μυαλό ενός πιλότου. Γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα — και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνός της.

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Όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μια συνάντησή μου στην Αθήνα, το ευτύχημα είναι ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον ακινητοποιήσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.

Υπήρχαν λοιπόν μαχητές. Υπήρχε και ένας γιατρός που έσπευσε να σώσει ζωές. Και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου.

Όμως το σχέδιο ήταν να τελειώσουν όλα διαφορετικά.

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Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να επιτρέπει την υποκίνηση μίσους οποιασδήποτε μορφής.

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Η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που προετοιμάζονται αργά, στο σκοτάδι.

Μην αφήσετε την υποκίνηση μίσους να κυριαρχήσει στους δρόμους σας.

Η τζιχαντιστική τρομοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν μέσα από τις Συμφωνίες του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς.

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Όμως δεν θα τα καταφέρει.

Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεών μας με τις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία.

Οι δεσμοί που χτίσαμε είναι ισχυρότεροι από το μίσος. Και η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν».