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«Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητική ή αλυτρωτικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευρά με την επισήμανση ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας εν προκειμένω παραβιάζει όχι απλά την Συμφωνία των Πρεσπών αλλά το ίδιο στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας επισημαίνεται στην συμφωνία» τόνισε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν αντικείμενο της Μεικτής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων και πως η ελληνική πλευρά «πράττει τα δέοντα».

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Ρούντα της Νίκης, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα παύσει να διεκδικεί και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την ορθή καταγραφή σε σχολικά βιβλία της ιστορικής πραγματικότητας, της ορθής καταγωγής και δράσης των ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος.

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Παράλληλα, η υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μεικτή Επιτροπή συνεδριάζει εναλλάξ σε Αθήνα και Σκόπια, ότι οι εργασίες της διέπονται από εμπιστευτικότητα και ότι βασικός σκοπός της είναι η διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης της ιστορικής πραγματικότητας.

Ο βουλευτής της Νίκης, Γιώργος Ρούντας, από την πλευρά του, αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία της επίκαιρης ερώτησης του, κατήγγειλε πως σε σχολικό βιβλίο της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται αναφορά σε «μακεδονική γλώσσα» και σε «μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο» χωρίς διάκριση ανάμεσα στον αρχαίο μακεδόνα και στην σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. «Αποδέχεστε ότι το βιβλίο είναι σκοπιανή προπαγάνδα. Δεν πράττει η επιτροπή τα δέοντα. Θα έπρεπε η ίδια επιτροπή να το έχει ελέγξει και να έχει διαμαρτυρηθεί», επέμεινε ο βουλευτής της Νίκης. Ο Γιώργος Ρούντας, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να έχει εντοπίσει και καταγγείλει εγκαίρως το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ζητώντας παράλληλα να κατατεθούν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τις ελληνικές αντιδράσεις από το 2023, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματός του υπέρ της κατάργησης της Συμφωνίας των Πρεσπών.