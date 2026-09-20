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Σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 15 Οκτωβρίου, θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέες τιμές στα καύσιμα θέρμανσης. Και εντός των ημερών θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο. Έχουμε πάρει ήδη μια πρόγευση για τις τιμές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά τις «επιδιορθώσεις» που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Και για που αυτές θα ισχύσουν και για ποιο χρονικό διάστημα. Όπως προκύπτει από τα σχετικά δημοσιεύματα, αυτές θα είναι περίπου σαν τις περσινές, δηλαδή υψηλότερες κατά 35% από τις προπέρσινες.

Οι όποιες περικοπές θα προέλθουν από τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ, λόγω ακρίβειας, και τα οποία εμείς καταβάλουμε. Για να ξέρουμε ποιος τελικά πληρώνει τη νύφη. Ίσως και τα διυλιστήρια, εάν συναινέσουν σε κάποιο κούρεμα των κερδών τους.

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Ο χειμώνας έρχεται και η τσέπη του καταναλωτή θα υποστεί περαιτέρω αφαίμαξη από το κόστος των καυτών τιμών στα καύσιμα θέρμανσης, όποιες και είναι οι «επιδιορθώσεις», εφόσον είναι αυτές πουπροαναγγέλλονται, σε συνδυασμό με την μικρή διάρκειάτους.

Εδώ, λοιπόν, θα δοκιμασθεί η αντοχή του κυβερνώντος κόμματος, στις αντιδράσεις των καταναλωτών – ψηφοφόρων, εφόσον οι κάλπες ανοίξουν μετά τον χειμερινό οικονομικό γολγοθά των πολιτών. Ό,τι και να προβλέψουν οι δημοσκοπήσεις, με ή χωρίς εισαγωγικά. Οι τιμές των καυσίμων (που επηρεάζουν δραματικά τις τιμές και όλων των καταναλωτικών προϊόντων) είναι το πλέον καυτό ζήτημα, τόσο για την σημερινή συμπολίτευση, όσο και την αντιπολίτευση, εντός και εκτός Βουλής. Εν αναμονή για να δούμε ποιος θα καείτελικά και ποιος θα παραμείνει στο απυρόβλητο.