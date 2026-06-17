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Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν έντονη κριτική στη νέα κυβερνητική πλατφόρμα PosoKanei, αμφισβητώντας τόσο την αποτελεσματικότητά της όσο και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί με πλατφόρμες απαντάει το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης, Γιώργος Νικητιάδης, υποστήριξε ότι η νέα εφαρμογή αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια παλαιότερων εργαλείων παρακολούθησης τιμών που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθύμισε ότι το 2010 είχε τεθεί σε λειτουργία το e-prices, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε e-katanalotis, και σημείωσε ότι σήμερα επανέρχεται με νέα ονομασία.

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Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά απαιτεί ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, μέτρα κατά των ολιγοπωλιακών πρακτικών, φορολογικές παρεμβάσεις στα βασικά αγαθά και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι οι καταναλωτές έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών.

«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο»

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η νέα εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά περιορίζεται στο να βοηθά τους πολίτες να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ.

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Το ‘Πόσο Κάνει’ δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα ‘πόσο κάνει η εφαρμογή΄’, μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν τον μήνα. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ‘Πόσο Κάνει;’. Το πραγματικό ερώτημα είναι ‘Γιατί κάνει τόσο;’».