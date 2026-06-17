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Ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που έχει στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις στο Ιράν, περιλαμβάνεται στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω δεσμεύσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή στο Reuters -υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς το σχέδιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως ενώ η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή- το ταμείο σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργήσει ως οικονομικό κίνητρο και για τις δύο πλευρές, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

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Η ύπαρξη του ταμείου είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, ωστόσο το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι έχει ήδη δεσμευτεί χρηματοδότηση που ξεπερνά το 50% του συνολικού ποσού και ότι το σύνολο των κεφαλαίων θα προέλθει αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει την Κυριακή ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο σχήμα δεν αποτελεί πρόγραμμα ανοικοδόμησης ούτε αποζημιώσεων, αλλά έναν ιδιωτικό επενδυτικό μηχανισμό. Δεν προβλέπεται συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων ή επιχορηγήσεων. Τη χρηματοδότηση έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, καθώς και επιχειρήσεις από την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Οι επενδύσεις που εξετάζονται αφορούν τομείς όπως η ενέργεια, τα logistics, η μεταποίηση και οι μεταφορές, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στο Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters