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Το αίτημα αφορά κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και εξύβριση, έπειτα από έγκληση της Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας για περιστατικό στο γραφείο της.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής διεξήχθη χωρίς την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, καθώς απορρίφθηκε το αίτημά της για ολιγόλεπτη παράταση λόγω καθυστέρησης στη μετακίνησή της.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την άρση της ασυλίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

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Για πολλοστή φορά η εισήγηση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια είναι να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν η απόφαση της σημερινής εξ’ αναβολής συνεδρίασης για το εισαγγελικό αίτημα σε σχέση με την έγκληση της Προέδρου Πρωτοδικών και Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Βασιλικής Μυλωνά, αναφορικά με τις αξιόποινες πράξεις της διακοπής/σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού καθώς και της εξύβρισης.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι στις 2/4/2026 εισήλθε στο γραφείο της στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και «δημιούργησε σοβαρό λεκτικό επεισόδιο με φωνασκίες και ύβρεις», καθώς, μεταξύ άλλων, την αποκάλεσε «επίορκη δικαστή».

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Με απουσία της Κωνσταντοπούλου η συνεδρίαση

Η συνεδρίαση, πάντως, της επιτροπής Δεοντολογίας πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και ενώ είχε αιτηθεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση μια ώρα αργότερα από την αρχική, ζήτησε – μέσω του βουλευτή της Αλέξανδρου Καζαμία – να υπάρξει παράταση μιας ώρας επιπλέον έτσι ώστε να φτάσει στη Βουλή καθώς ήταν στον δρόμο από τη Λάρισα που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών.

Ωστόσο, το αίτημα της δεν έγινε αποδεκτό με τις ψήφους της πλειοψηφίας – ενώ η αντιπολίτευση συμφώνησε με την παράταση – και έτσι η επιτροπή αποφάσισε να αρθεί η ασυλία της χωρίς να ακούσει τις δικές της εξηγήσεις. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αποστείλει υπόμνημα με τις θέσεις της.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης μεταξύ του προέδρου Γιώργου Γεωργαντά και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία μπροστά στην άρνηση της πλειοψηφίας να δοθεί η παράταση που ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας κατήγγειλε προσπάθεια της ΝΔ να στηρίξει τις «SLAPP μηνύσεις» σε βάρος της προέδρου του κόμματος του, οι οποίες μάλιστα σχετίζονται με τη δίκη των Τεμπών. Σύμφωνα με τον ίδιο η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκονταν στον δρόμο και πλησίαζε στην Αθήνα την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η καθυστέρησή της οφείλονταν στην κίνηση που συνάντησε.

Στην ψηφοφορία στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η ΝΔ τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας της, ενώ το ΠΑΣΟΚ απείχε, επισημαίνοντας πως πρέπει να δίνεται ο λόγος στους μηνυόμενους και ξεκαθαρίζοντας πως διαχρονική θέση του κόμματος είναι πως όποια υπόθεση δεν συνέχεται των βουλευτικών καθηκόντων, πρέπει να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη. Το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το εισαγγελικό αίτημα για νέα άρση της ασυλίας της.

Ο λόγος περνά πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει, μετά από σχετική ψηφοφορία, την επόμενη εβδομάδα, αν θα αρθεί, για ακόμη μια φορά, η κοινοβουλευτική προστασία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.