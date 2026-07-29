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Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και η υπουργός Λίνα Μενδώνη καταδίκασαν δημόσια τις αναφορές του, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες και σεξιστικές.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεμψε τον βουλευτή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να εξεταστεί η συμπεριφορά του.

Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω αυτών των κινήσεων να απομονώσει πολιτικά τον βουλευτή και να δείξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

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Το πολιτικό κόστος για τον Δημήτρη Κυριαζίδη μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Μετά τις δημόσιες αποδοκιμασίες που δέχθηκε από κυβερνητικά στελέχη για τις νέες δηλώσεις του σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήρθε και η ξεκάθαρη παρέμβαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος πήρε σαφείς αποστάσεις.

«Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγονται όσα είπε ο Κυριαζίδης στην Κωνσταντοπούλου», δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γυναίκα έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τη ζωή και το σώμα της και ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν έχουν θέση ούτε στη Βουλή ούτε στον δημόσιο διάλογο.

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Η παρέμβαση Πλεύρη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης και έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα δημοσίων αποδοκιμασιών που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να κλείσει οριστικά το θέμα, απομονώνοντας πολιτικά τον βουλευτή.

Είχαν προηγηθεί οι επικρίσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, αλλά και των βουλευτών Κωνσταντίνου Αμυρά και Βασίλη Φωτήλα, οι οποίοι διαφώνησαν ανοιχτά με τη στάση του κ. Κυριαζίδη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αναφορές του, στέλνοντας και εκείνη μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε σεξιστικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποφάσισε να παραπέμψει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου, ζητώντας να εξεταστεί εάν η συμπεριφορά του συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Στη Βουλή θεωρείται ότι δύσκολα θα μπορούσε να ληφθεί χωρίς να υπάρχει πλήρης συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της κυβερνητικής παράταξης.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι δεν ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν γυναίκες και τραυματίζουν το κύρος του κοινοβουλευτικού λόγου. Το εάν η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας θα οδηγήσει και σε περαιτέρω κυρώσεις, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, ο Δημήτρης Κυριαζίδης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα αποδοκιμασίας από στελέχη της ίδιας του της παράταξης.