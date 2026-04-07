Στην τέταρτη κατά σειρά δικογραφία, από το περασμένο καλοκαίρι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που φτάνει στη Βουλή, ζητείται η άρση ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Η νέα δικογραφία, η οποία περιέχει κατά πληροφορίες μόνο έγχαρτο υλικό, βρίσκεται στην ειδική γραμματεία της Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του «γαλάζιου» βουλευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου βρισκόταν μεταξύ των ονομάτων της πρώτης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον περασμένο Ιούνιο με αποτέλεσμα την παραίτηση του από την θέση του υφυπουργού Εξωτερικών.

Πλέον, οι δυο αναφερόμενοι βουλευτές της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου, θα λάβουν άμεσα γνώση του φακέλου, ωστόσο η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προγραμματιστεί για μετά τις εορτές του Πάσχα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται κίνδυνος παραγραφής.

Τι αφορά η νέα δικογραφία

Η δικογραφία που αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου, όπως είναι γνωστό από τις προηγούμενες ημέρες, ακολούθησε διαφορετική «οδό» από τις προηγούμενες δυο δικογραφίες των 11+2, καθώς, κρίθηκε πως δεν στοιχειοθετείται αδίκημα που να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και από εκεί στη Βουλή καθώς οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της «αρχής εκτέλεσης», ώστε να στοιχειοθετηθεί έστω και σε μορφή απόπειρας το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό «τα πραγματικά περιστατικά που διερευνώνται στις δύο προαναφερθείσες υποθέσεις, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα που να εμπίπτει στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 22 και 23 του ίδιου Κανονισμού».

Για την περίπτωση του βουλευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου βρισκόταν και στην πρώτη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον περασμένο Ιούνιο, γεγονός που έφερε τότε την παραίτηση του από το υπουργικό σχήμα, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στο διαβιβαστικό:

1) Έλλειψη «αρχής εκτέλεσης» του εγκλήματος της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις (άρθρο 386Β ΠΚ / άρθρο. 24 ν. 4689/2020): Ο διάλογος στη δεύτερη προαναφερθείσα περίπτωση αποκαλύπτει τον πλήρη σχεδιασμό (modus operandi) μιας συντονισμένης απόπειρας παράνομης λήψης κονδυλίων της ΕΕ (Εθνικό Απόθεμα) μέσω της κατασκευής ψευδούς ιατρικής βεβαίωσης από ιδιώτη γιατρό. Το έγγραφο προοριζόταν να φέρει αναδρομική ημερομηνία έκδοσης ώστε να γίνει ψευδής επίκληση περιστάσεων «ανωτέρας βίας» (πχ υποτιθέμενη καρδιολογική πάθηση, κίνδυνος αποκόλλησης κλπ) που αφορούσαν τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του/της.

Ωστόσο, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ -ακόμη και στο στάδιο της απόπειρας- το ποινικό δίκαιο απαιτεί «αρχή εκτέλεσης». Στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική και τυπική υποβολή ή προσκόμιση ψευδών ή ελλιπών στοιχείων (εν προκειμένω, της κατασκευασμένης ιατρικής βεβαίωσης) ενώπιον της αρμόδιας αρχής (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Από το περιεχόμενο της συνομιλίας (πχ αναφορές όπως «…αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής… θα το στείλουν με email… θα κανονιστεί την επόμενη μέρα»), καθίσταται σαφές ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρέμειναν στο στάδιο της προπαρασκευής της πράξης. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (όπως συζητήσεις, συμφωνία για εξεύρεση ιατρού και σχεδιασμό της διαδικασίας) δεν τιμωρούνται. Δεδομένου ότι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε και το ψευδές ιατρικό έγγραφο δεν υποβλήθηκε επισήμως στην Αρχή (ΟΠΕΚΕΠΕ), δεν υφίσταται, απόπειρα απάτης και, συνεπώς, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα PIF που να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Για την περίπτωση του βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου, μεταξύ άλλων, σημειώνεται:

1) Το αδίκημα της απάτης σχετικής με επιδοτήσεις (άρθρο 386Β του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του ν. 4689/2020) δεν στοιχειοθετείται. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περιορίζεται αυστηρά σε αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που αφορά επιδοτήσεις της ΕΕ. Για τη στοιχειοθέτηση. Ενός τέτοιου αδικήματος -ακόμη και στο στάδιο της απόπειρας- απαιτείται τουλάχιστον «αρχή εκτέλεσης», δηλαδή ο δράστης να έχει προβεί στην τυπική υποβολή ψευδών ή ελλιπών στοιχείων στην αρμόδια αρχή με σκοπό την έγκριση της επιδότησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με την ανωτέρω περίπτωση, η φερόμενη συμπεριφορά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς «η σχετική διοικητική τροποποίηση δεν κατέστη τελικά δυνατό να υλοποιηθεί». Οι ενέργειες του εμπλεκόμενου προσώπου περιορίστηκαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και στην έκφραση πρόθεσης (πχ αναφέροντας ότι το ζήτημα «θα εξεταστεί» ή διερευνώντας πιθανές επιλογές). Δεδομένου ότι δεν έλαβε χώρα καμία παράνομη τροποποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και το σύστημα δεν επηρεάστηκε -ούτε καν σε επίπεδο αρχής εκτέλεσης- δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ούτε σε τετελεσμένη μορφή ούτε σε μορφή απόπειρας.

