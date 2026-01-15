Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της κύρωσης της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως «θωρακίζετε την εταιρεία, αποδυναμώνετε το Δημόσιο και αφήνετε τον πολίτη ακάλυπτο. Αυτό που κάνετε δεν είναι ουσιαστική πολιτική υποδομών. Είναι πολιτική επικοινωνίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως «μας καλείτε, σήμερα, να εγκρίνουμε μια σύμβαση που έχετε ήδη υπογράψει από τις 22 Δεκεμβρίου 2025, αφαιρώντας από το κοινοβούλιο τον ουσιαστικό του ρόλο. Δεν επιλέξατε τον διάλογο. Μόνο τετελεσμένα. Και αυτό από μόνο του συνιστά θεσμικό ατόπημα. Ζητάτε απλώς μια νέα έγκριση, λες και το παρελθόν μπορεί να διαγραφεί. Όμως το παρελθόν – δυστυχώς για εσάς και τραγικά για τον ελληνικό λαό – δεν διαγράφεται. Και στον σιδηρόδρομο έχει όνομα: τραγωδία στα Τέμπη. Και μόνο για αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ ευρύτερος διάλογος για αυτό, που σήμερα ζητάτε να κυρώσει η Βουλή των Ελλήνων».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «ετεροβαρή» συμφωνία και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «δεν ενσωματώνετε ρήτρες πραγματικής λογοδοσίας. Αντίθετα, επιβαρύνετε περαιτέρω το Δημόσιο. Αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αξιώσεων αποζημίωσης λόγω της κατάστασης της υποδομής. Μεταφέρετε τις αστοχίες του σχεδιασμού στον κρατικό προϋπολογισμό και, τελικά, στην τσέπη του ελληνικού λαού».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο black out στο FIR Αθηνών, υποστήριξε πως το πόρισμα για τα αίτια του συμβάντος είναι «κόλαφος» για την «ανικανότητα» της ΝΔ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχείρησε να πείσει την κοινή γνώμη ότι «τάχα είμαστε θύμα “κυβερνοεπίθεσης”, σήμερα που το πόρισμα σας εκθέτει, επιχειρείτε να κλείσετε το θέμα με μια καθυστερημένη παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Και σε αυτό το πλαίσιο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε: « Ή μήπως να μείνουμε στην προ ημερών δήλωση του υπουργού: “αυτά παραλάβαμε”. Από ποιον τα παραλάβατε; Από τους δικούς σας τα παραλάβατε. Μήπως ορκιστήκατε κυβέρνηση πριν από έναν χρόνο; Τα παραλάβατε από τους δικούς σας της ΝΔ. Όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε τόσα θέματα όπου βαρύνεστε με πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Εσείς και κανένας άλλος. Επτά χρόνια, λοιπόν, πολλές χαμένες ευκαιρίες και συνεχώς εκτίθεται η πατρίδα μας».

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «πρώτα κατέκλεψε τους παραγωγούς με το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τώρα «τους επιτίθεται συλλήβδην αντί να τους ζητήσει συγγνώμη». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε πως όταν το ΠΑΣΟΚ έφερε δυο φορές τροπολογία για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, η πλειοψηφία δεν την στήριξε. «Περιμένατε να βγουν τα τρακτέρ στο δρόμο, τέτοια κοροϊδία» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται πως στην έναρξη της παρέμβασης του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης καλοσώρισε την άφιξη και ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Ελληνικό Στόλο, λέγοντας πως αποκτήθηκε από την πατρίδα μας με τις πολύ μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και ενισχύει έτσι την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού.