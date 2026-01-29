Η φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία έξω από το Τρίκαλα φέρνει για πολλοστή φορά στην επικαιρότητα το θέμα των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και κάθε φορά αναζητούνται τα αίτια και είναι απούσα η πρόληψη. Το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά του δεν έχουν ποτέ διασφαλίσει την ακεραιότητα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις όπου υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, εκρήξεων, κατάρρευσης και γενικώς λειτουργίες υψηλής επικινδυνότητας. Και αυτό αφορά ΟΛΕΣ τις κυβερνήσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση του εργοστασίου «Βιολάντα» η ανακοίνωση της Πυροσβετικής αναφέρει ότι η έκρηξη – εκ της οποίας έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες – προκλήθηκε από διαρκή διαρροή προπανίου εξαιτίας διάτρητων σωληνώσεων. Και ποιόν προληπτικό έλεγχο έκανε η εν λόγω υπηρεσία σε μια επιχείρηση που λειτουργούσε με άκρως εύφλεκτα υλικά;

Δεν αρκεί η σύλληψη των υπευθύνων της επιχείρησης. Ο εισαγγελέας που έχει επιληφθεί του θέματος θα ερευνήσει άραγε και τις ευθύνες του κράτους και των αρμοδίων οργάνων του; Είναι δυνατόν ο θεματοφύλακας της ασφάλειας των πολιτών (δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση) να είναι μονίμως απών; Στην ποντοπόρο ναυτιλία οι έλεγχοι που γίνονται, τόσο από τους πλοιοκτήτες όσο και από τος εποπτεύοντες διεθνείς οργανισμούς, είναι παραπάνω από αυστηροί και συνεχείς. Και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

Προς επίρρωση του τη συμβαίνει σ´ αυτή τη χώρα θα αναφερθώ σ´ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 40 και πλέον χρόνια. Σε βιομηχανία πυρομαχικών που λειτουργούσε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας έγινε μεγάλη έκρηξη και σκοτώθηκαν εργάτες. Το συμβάν αποσιωπήθηκε και όταν έγινε η δίκη, οι δικηγόροι της εταιρίας έπεισαν τους δημοσιογράφους να μην αναφερθούν στο θέμα. Ένας όμως το έγραψε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και έγινε «σεισμός» στις υπόλοιπες εφημερίδες, των οποίων οι διευθυντές δεν είχαν ενημερωθεί από τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Ουδείς αναμάρτητος, ακόμη και σχολιάζοντες…