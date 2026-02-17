«Είναι πολύ πιθανό ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Πολιτισμού για τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 πατριωτών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, οι οποίες εμφανίστηκαν στο e-bay, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Ανήκουν σε συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και εν γένει τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση. Ωστόσο, το ΥΠΠΟ επισημαίνει ότι «υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, τις επόμενες μέρες θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν: Την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

«Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της».

Απόκτηση και παραχώρηση στη Βουλή

Μετά από επικοινωνία του προέδρου της Βουλής με την υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι, εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε πως θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών, προσθέτοντας πως «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου». «Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

Κυβέρνηση: Οι φωτογραφίες, εφόσον είναι γνήσιες, πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος

Την πρόθεση να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα που απαθανατίζουν Έλληνες αντιστασιακούς να οδηγούνται από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στο εκτελεστικό απόσπασμα, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, εξέφρασε και ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού. Το ΥΠΠΟ έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος τους ή το e-bay, μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητα τους ή να δεχθούν έλεγχο από ειδικούς που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση αγωνιστών στην Καισαριανή και είχαν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay δεν εμφανίζονται πλέον διαθέσιμες στην πλατφόρμα.