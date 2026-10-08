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Η επένδυση, η οποία ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο χαλκός αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Παράλληλα, τόνισε τα οικονομικά οφέλη για το κράτος μέσω των μεταλλευτικών τελών και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με 80 εκατομμύρια ευρώ.

Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο εμβληματική προτεραιότητα, ασκώντας παράλληλα κριτική στις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης.

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Στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της «Ελληνικός Χρυσός», παρέστη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης”, ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του στην τελετή των εγκαινίων ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας ότι είχα “προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης στις Σκουριές ως εμβληματικη προτεραιότητα της κυβέρνησης μας” ενώ άφησε αιχμές για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το 2017 “βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απογορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης”.

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Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, “οι Σκουριές μαζί με το Ελληνικό θα έπρεπει να αποτελούνε εκείνες τις επενδύσεις που θα μας δείξουν την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι του παρλεθόντος που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας”.

Κάνοντας αναφορά στις δυσκολες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν με την εταιρεία, τόνισε την ικανοποίηση του για την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η διοίκηση και που απέδειξε στην πραξη ότι “η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, να προτάξει την ασφάλεια και να δώσει σημαντικη προστιθέμενη αξία σε όλη την ελληνική οικονομία”.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός πρόκειται για “μία εντυπωσιακή επένδυση που απορρόφησε πάνω από 2 δισ. δολάρια. Είναι η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας”.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εκτός από χρυσό θα παράγει και χαλκό, μία πρώτη ύλη κρίσιμη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά τηλεφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

“Σε μία εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Ευρωπαίοι, όχι απλά ως Έλληνες, να παράγουμε οι ίδιοι τις κρίσιμες πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε για να γινει η βιομηχανία μας και πάλι ανταγωνιστική. Και οι Σκουριές συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια”.

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Η επένδυση έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την ελληνική οικονομία και στηρίζει την τοπική κοινωνία

Έμφαση όμως έδωσε και στον θετικο αντίκτυπο της επένδυσης στην ελληνική οικονομία. Το κράτος εισπράτει πόρους μέσα από τα μεταλλευτικά τέλη ενώ και η τοπική οικονομία και ο δήμος, εκτός από το ποσοστό από τα μεταλλευτικά τέλη, θα ωφεληθούν μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με το ποσό των 80 εκατ. ευρώ σε βάθος εικοσαετίας σε έργα και παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής.

“Καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας”, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι γίνονται έλεγχοι για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

“Το σημαντικότερο είναι ότι ο αντίκτυπος από αυτή την επενδυση μεταφράζεται σε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας”, σημείωσε στη συνέχεια τονίζοντας τη μείωση της ανεργίας που πετυχε η κυβέρνηση και που πλέον έχει φτάσει στο 7,4% από το 18%. Παράλληλα ανέφερε την επιθυμία της κυβέρνησης για όσον το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση στην επένδυση στις Σκουριές.

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Αναφορά έκανε επίσης στη σημασία της εκπαίδευσης, ειδικά της τεχνικής.

Μιλώντας για την αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου της χώρας, μίλησε και για τις δοκιμαστικές έρευνες που θα γίνουν για φυσικό αέριο μετά από 40 χρόνια και απηύθυνε κάλεσμα, εντός και εκτός Ελλάδας όπως διευκρίνισε: “Η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Η επόμενη τετραετια θα είναι των μεγάλων επενδύσεων, δημοσίων αλλα και ιδιωτικών”.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας ότι “αυτό που μας νοιάζει είναι να δημιουργούμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας” και μίλησε για την ευκαιρία που έχουν οι νέοι της περιοχής να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους.

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Μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση των εγκαινίων ήταν και ο πρόεδρος της “Ελληνικός Χρυσός”, κ. Χρηστος Μπαλάσκας.

Πριν από τα εγκαίνια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου μεταλλείου.

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Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές:

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