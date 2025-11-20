Πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού και βουλετή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη(18/11) σε ηλικία 87 χρόνων στο σπίτι του, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, τελείται αυτή την ώρα, η πολιτική κηδεία του αγωνιστή κατά τη Δικτατορίας και πρώην υπουργού Επικρατείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος πέθανε Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η οικογένεια του Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».

Λίγο πριν τις 13:30, το φέρετρο έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας και η σύζυγός του πρώην υπουργού, Εύη Φλαμπουράρη, κατέρρευσε κλαίγοντας με λυγμούς πάνω από το φέρετρο του αγαπημένου της συντρόφου.

Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και συνεργάτες του.