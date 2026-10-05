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Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας αποδέχθηκε την πρόσκληση για συνεργασία δηλώνοντας έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ευάγγελος Αποστολάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με όρους που είχαν τεθεί παλαιότερα για την ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον ναύαρχο ε.α. στην ομάδα του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή που θα έχει η εμπειρία του στον σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής.

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Μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ αποτελεί από σήμερα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά την συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Με ένα «καρφί», μάλιστα, προς πολλούς αποδέκτες και τον Αλέξη Τσίπρα ο Ευάγγελος Αποστολάκης «συνόδευσε» τη δήλωση του μετά την ένταξη του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική» σημείωσε, αρχικά, ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

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«Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη», πρόσθεσε, ωστόσο, χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας πως «πρόεδρε, η πρόσκληση σου είναι πρόκληση για συνεργασία και αγώνα».

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήγησε πως οι αιχμές αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξε απευθείας επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό και οι όποιες συζητήσεις με την ΕΛ.Α.Σ. έγιναν μέσω τρίτων. Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασε την αντίθεσή του με τον όρο που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα προκειμένου να ενταχθεί ο όποιος ανεξάρτητος βουλευτής στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ., καθώς υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο ο βουλευτής μπαίνει σε ομηρία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, καλωσορίζοντας τον Ευάγγελο Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, πως «καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον ναύαρχο ε.α. που στη μακρά του πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, τη νηφαλιότητα του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς ήρθες».