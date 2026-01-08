Βάζοντας στο στόχαστρο όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρεμβαίνοντας στην συζήτηση του νομοσχεδίου Δένδια στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηλίτευσε με σκληρό τρόπο την δήλωση Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τι άλλο θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να γίνει αρεστός στον κ. Τραμπ;». Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, να προχωρήσει σε πραγματικό διάλογο με τους αγρότες λέγοντας πως «ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή και την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «δεν υπάρχουν καλά ή κακά καθεστώτα κύριοι της ΝΔ και της Αριστεράς. Όταν καταπατώνται δημοκρατικά δικαιώματα, η καταδίκη είναι καθαρή, δεν έχουμε ιδεολογίες, ούτε υπηρετούμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο α λα καρτ σεβασμός του Κράτους Δικαίου δεν είναι επιλογή για μας, εκτίθεται η χώρα».

Ανεβάζοντας τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως «τσίρκο, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη διγλωσσία». Όπως είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ποιος έχει τελικά δίκιο σε αυτό το “τσίρκο” που λέγεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ο βουλευτής και καθηγητής Άγγελος Συρίγος που δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε πλήρη εικόνα, όταν έκανε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις; Ή έχει δίκιο η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης, ή ο κ. Μαρινάκης που έδιναν συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για τη στάση του; Ποιος έχει δίκιο;».

Απευθυνόμενος μάλιστα στον Νίκο Δένδια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας: «Σας προβληματίζει αυτή η διγλωσσία για τόσο σοβαρά θέματα που αγγίζουν τον πυρήνα της εθνικής στρατηγικής, αλλά και της ευρωπαϊκής στρατηγικής; Για άλλη μια φορά πάθατε “Νετανιάχου”; Αλλού η Ευρώπη, αλλού η Ελλάδα; Δεν σας προβληματίζει; Εμένα με προβληματίζει πολύ, κ. Δένδια, αυτή η στάση της ΝΔ που δείχνει όχι ότι απλά δεν είστε άριστοι αλλά ότι πολλές φορές γίνεστε και επικίνδυνοι. Σε προσωπικά παιχνίδια».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «τι άλλο θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να γίνει αρεστός στον κ. Τραμπ; Σε λίγο θα βγάλετε ανακοίνωση να επικροτήσετε ή να δικαιολογήσετε το χθεσινό έγκλημα στη Μινεάπολη από τους πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης. Λίγα βήματα είναι πριν από αυτό ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης».

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πραγματικό διάλογο με τους παραγωγούς, διερωτώμενος «πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν οι αγρότες;», ενώ επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, για 7 λεπτά την κιλοβατώρα χωρίς αστερίσκους. «Σας λέμε τώρα και εβδομάδες “κάντε πραγματικό διάλογο”. Δεν σας εμπιστεύονται οι αγρότες. Σας κάνει εντύπωση; Όταν βάλατε πλάτη να γίνει ένα τεράστιο ριφιφί στα χρήματα των αγροτών, στις βασικές ενισχύσεις, είναι εύκολο κανείς να σας εμπιστευτεί; Προφανέστατα, όχι» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα νομοθέτημα για το οποίο το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας που απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα και κλονίζει τη συγκρότηση του στρατεύματος. «Δεν μπορούμε να σωπάσουμε ούτε να συναινέσουμε» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεσε πως «η άμυνα της χώρας, κύριοι της ΝΔ, δεν εξαντλείται σε πανάκριβες αγορές οπλικών συστημάτων. Η προβολή αληθινής εθνικής ισχύος κρύβεται στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: Στην ηθική και μισθολογική ανταμοιβή όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα».