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“Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε στα γραφεία μας στο Μοσχάτο”, η πρώτη ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη με την οποία άνοιξε την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος που είχε ως θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα.

Με αναφορά στη συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων στην Πολιτική Επιτροπή ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος έστειλε το μήνυμα ότι “η ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της”, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης, απαντώντας έτσι εμμέσως στον Αντώνη Σαμαρά.

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“Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα Μετράει”

“Κωνσταντίνε δεν σε περιμένει σπριντ αλλά μαραθώνιος” είπε απευθυνόμενος στον Κωνσταντινο Κυρανάκη, τον νέο Γραμματέα του κόμματος, αναφερόμενος στην προετοιμασία που πρέπει να γίνει για την εκλογική αναμέτρηση και προαναγγέλοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησης θα γυρίσουν όλη την Ελλάδα. “Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα Μετράει”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στις δύο διαδοχικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για τις προτεραιότητες που είχε, όπως τον εκσυχγρονισμό του κράτους αλλά και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών μέσω της αύξησης των μισθών, τη μείωση της ανεργίας, την ανάταξη του ΕΣΥ, την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν εξετάσεις, τις αλλαγές στο χώρο της Παιδείας.

“Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέυχαν. Το είπαμε, το κάναμε”, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε με την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.

Όπως είπε, όλο το έργο της κυβέρνησης θα αποτυπωθεί σε μία έκδοση προκειμένου να υπενθυμίζει στους πολίτες τη συνέπεια των λόγων και πράξεων, τεκμηριώνοντας έτσι την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Μίλησε επίσης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, την ταχύτερη απονομή των συντάξεων, τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενώ διερωτήθηκε ποια άλλη πολιτική δύναμη θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοιες και τόσες μεταρρυθμίσεις.

“Αυτη η κυβέρνηση υλοποιεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων”, τόνισε στη συνέχεια. Επίσης μίλησε για τα υπερσύγχρονα νέα όπλα, τη βήθεια προς την Κύπρο, την αύξηση των αποδοχών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, την εθελοντική θητεία των γυναικών, την κατασκυεή του φράχτη στον Έβρο, τη φύλαξη των συνόρων που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.

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Νέα αιχμή κατά Σαμαρά

“Όλα αυτά είναι απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ τους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Πνίγονται μόνοι τους στα “ήρεμα νερά” ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι συνθήματα. Με πιο ισχυρές δυνάμεις που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας”, η νέα αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας αλλά και στη μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους ενώ μίλησε για το πρόβλημα της ακρίβειας, εστιάζοντας κυρίως στο στεγαστικό αλλά και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση. “Κινούμαστε στα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων”, ανέφερε χαρακτηριστικα φέρνοντας σε αντιδιαστολή αλλα ευρωπαϊκά κράτη που προχωρούν σε περικοπές και αυξήσεις φόρων.

Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων της ΝΔ για την Ελλάδα του 2030

“Η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών η κορυφαία μας προτεραιότητα στο δρόμο μας για το 2030”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοάκης εξηγώντας ότι “η γρήγορη ανάπτυξη και η γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι η κεντρική στόχευση του προεκλογικού μας προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας” και κάνοντας λόγο για ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με τον λαό, το οποίο θα τιμήσει όπως το έχει κάνει μέχρι σήμερα .

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Εκτίμησε ότι αναμένεται δύσκολη διαπραγμάτευση για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρώπης αλλά προέβλεψε ότι θα ενισχυθεί η χώρα με μεγάλα ποσά για την υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

Αν η ευμάρεια είναι η μία πλευρά του τριγώνου στο οποίο αναφέρθηκε, οι άλλες δύο πλευρές είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικο σε αυτούς τους ταραγμένους όπως είπε καιρούς ενώ το τρίγωνο συμπληρώνει ο θεσμικός εκσυγχρονισμός του κράτους με θεμέλιο την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για παραλογισμό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που ενώ φαίνεται να συμφωνει με τα περισσότερα άρθρα, τελικά θα ψηφίσει όχι.

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Αναφερόμενος στο κλιμα που διαπνέει τις τρεις κατευθύνσεις, εξήγησε ότι “διεκδικούν τη σταθερότητα με αποτέλεσμα και τις αλλαγές με συγκροτημένο σχέδιο. Η σταθερότητα δεν συνεπάγεται τη στασιμότητα. Είμαστε δυναμη σιγουριάς αλλά είμαστε και δύναμη ανατροπής”.

Τονίζοντας ότι “το σύνθημα ¨το είπαμε, το κάνουμε” δεν αποτελεί αυτάρεσκο απολογισμό αλλά θεμέλιο εμπιστοσύνης για τη επόμενη προσπάθεια. Εμπιστοσύνη που διεκδικούμε όχι μόνο με βάση τις επιτυχίες μας αλλά και τις αστοχίες μας που δεν διστάζουμε να παραδεχθούμε. Ποτέ δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχει ο πολεμος που κηρύξαμε απέναντι στην καθήλωση του χθες”. Αφού έκανε μία εκτενή αναφορά σε επιτυχημένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης μίλησε για το “βαθύ κράτος”, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εφορίες, τις πολεοδομίες εξηγώντας ότι η κυβέρνηση ξεριζώνει κυκλλωματα και κείνει θεσμικά την πόρτα σε παρανομίες. Μιλώντας για τςις δυσκολίες μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ζήτησε την κατανόηση όλων αν υπάρξουν κάποες καθυστερήσεις σε πληρωμές και υπογράμμισε ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι το θεμέλιο που θα χτίσουμε τον πρωτογενή τομέα όπως τον οραματιζόμαστε” .

“Αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί στο να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι”

“Μας αξίζει μία καλύτερη πατρίδα, αυτή που θεμελιώσαμε και συνεχίζουμε να χτίσουμε, την Ελλάδα του gov.gr., του εκστυχγρονισμού της κοινωνικής μέριμνας της ταχύτητας της διαφάνειας. Να γιατί η επόμενη τετραετία χρειάζεται σταθερό και αποφασιστικο χέρι στο τιμόνι του τόπου. Ομαλή πολιτική ζωή και την εμπειρία ενός φορέα που ξέρει να δρα με σχέδιο μέσα και έξω από τα σύνορα”, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κανοντας παράλληλα λόγο για “μία τοξική αντιπολίτευση με κοινή συνισταμένη το τυφλό αντικυβερνητικο μίσος. Μία κωμικοτραγική Βαβέλ”.

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“Αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί στο “¨να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι”, συνεχισε ο πρωθυπουργός εκτιμώντας ότι στις εκλογές δεν θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδές αλλά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα ενώ πρόσθεσε ότι από τη μία πλευρά θα παρελαύνουν χθεσινά πρόσωπα με προχθεσινά συνθήματα αλλά και κόμματα που εισηγούνται ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.

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Συνεχίζοντας την αναφορά του στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αριστερο και δεξιό λαϊκισμό. “Πλαστογράφοι της ελπίδας και τυμβωρύχοι του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μία συμμαχία κατά της ΝΔ που καταλήγει απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας”, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.

“Αντίπαλος μας είναι μόνο τα προβλήματα αλλά και η φθηνή προπαγάνδα και η τοιξικότητα που αλλοιώνουν την πραγματικότητα”, ανέφερε στη συνέχεια. ‘Έχουμε καθήκον να μιλήσουμε με αλήθειες για την κρισιμόττα της συγκυρίας και για τα διακυβεύματα που έρχονται”, συμπλήρωσε και ζήτησε να μιλήσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το έργο της κυβέρνησης.

“Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και μόνο αυτή η Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία”

“Σε έναν κόσμο εξαιρετικά ασταθή, μόνο η ΝΔ μπορεί να δώσει ασφάλεια, οι δικές μας αλλαγές να φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο”, είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας την ανάγη νέου ανοίγματος στην κοινωνία.

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Χαρακτήρισε εντυπωσιακό το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και προανήγγειλε σταδιακές ανακοινώσεις για τις νέες υποψηφιότητες.

“Δεν ασχολούμαστε το ποιο θα είναι δεύτερο, τρίτο, ή τέταρτο κόμμα. Επτά χρόνια στην εξουσία είμαστε σε διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο”, ανέφερε ενώ μίλησε για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατίναζαν τις κατακτήσεις της κονωνίας.

“Η χώρα δεν έχει περιθώριο να χάνει χρόνο και ευκαιρίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και μόνο αυτή η Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία”, πρόσθεσε. “Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς; Επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μίας ανέξοδης εκτόνωσης; Η απάντηση σε αυτά τα ερώτήματα είναι: Νέα Δημοκρατία” είπε ο πρωθυπουργός στο κλείσιμο του και απηύθυνε κάλεσμα κινητοποίησης για μία νέα νίκη του κόμματος.

Κυρανάκης: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει

Στην ομιλία του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο νέος Γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφού ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε το δικό του μήνυμα:

“Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Να έχουμε όλοι ψυχολογία νικητή. Η αποστολή μας είναι να ιδρώσουμε τη φανέλα και να μεταδώσουμε την αισιοδοξία μας σε κάθε πολίτη”.