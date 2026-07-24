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«Είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Το επιχείρημα της λευκής επιταγής δεν απευθύνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του πολιτεύματος. Αντί για λευκή επιταγή έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμη σελίδα καθολικής άρνησης» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρεμβαίνοντας στην συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Βάζοντας στο στόχαστρο τα έδρανα της αντιπολίτευσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε το μήνυμα πως «η ιστορία θα καταγράψει ότι η Ελληνική Λύση και η Νίκη δεν υπερψήφισαν τις διατάξεις για την αναθεώρηση ώστε να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστεί το σύμβολο της ελληνικής σημαίας. Η ιστορία θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ δεν συναίνεσαν στο άνοιγμα των διατάξεων για προσιτή στέγη και κλιματική κρίση. Και θα γράψει η ιστορία για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86».

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Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στα «πυρά» του υπουργού Εξωτερικών, τόνισε πως «ζητάτε λευκή επιταγή και άκουσα τον πρωθυπουργό το πρωί να λέει ότι τον απογοητεύουμε. Οι συναινέσεις επιτυγχάνονται την ώρα που θα γράφονται οι νέες λέξεις του Συντάγματος», στέλνοντας το μήνυμα πως η συναίνεση είναι ένα στοίχημα που θα κερδηθεί στην επόμενη Βουλή και όχι σήμερα.