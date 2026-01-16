Σε μια κίνηση με εσωκομματικό… βάθος, που μένει να αποδειχθεί αν θα σηκώσει κύματα στην Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, αντικαθιστά την Νινα Κασιμάτη από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό όργανο ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζεται, συμμετείχε με δύο βουλευτές. Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ως τακτικό μέλος, και την Νινα Κασιμάτη ως αναπληρωματικό μέλος. Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα είχε ως αποτέλεσμα να χρειάζεται η επιλογή ενός προσώπου προκειμένου να καλυφθεί η κενή θέση.

Advertisement

Advertisement

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκπέμπεται από την Κουμουνδούρου σε ένα πλαίσιο ροτέισιον στελεχών του κόμματος σε διεθνείς θέσεις, αποφάσισε τις δύο θέσεις να καλύψουν ο μεν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός ως τακτικό μέλος και ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός, ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση της Νίνας Κασιμάτη.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β´ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο διάστημα έχει διαφοροποιηθεί από επιλογές και αποφάσεις της Κουμουνδούρου. Υυπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού παρά το γεγονός πως το κόμμα της είχε αποφασίσει να καταψηφίσει, ενώ μόλις χθες παρέστη στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμωνας» παρά τις συστάσεις της Κουμουνδούρου για αποχή από τις εορταστικές εκδηλώσεις.