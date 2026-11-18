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Η επιτροπή θα αποτελείται από 29 μέλη και θα έχει τρίμηνη προθεσμία για την παράδοση του πορίσματός της, εξετάζοντας το ιδιωτικό χρέος από το 2015.

Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε παρούσα στην ψηφοφορία, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα συμμετάσχει ενεργά στις επικείμενες εργασίες της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δέχθηκε επικρίσεις από όλα τα κόμματα σχετικά με τη διαχείριση της πρώτης κατοικίας και των δανείων.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναγνώρισε την ύπαρξη λαθών κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του κόμματός του μεταξύ 2015 και 2019.

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«Πράσινο φως» έλαβε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια. Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της Κουμουνδούρου «πέρασε» με 137 θετικές ψήφους καθώς η πρόταση της βρήκε την στήριξη και την αποδοχή σύσσωμης της αντιπολίτευσης αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανεξάρτητων βουλευτών καταφέρνοντας να ξεπεράσει κατά πολύ τον πήχη των 120 βουλευτών που θέτει η συνταγματική απαίτηση για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής με πρωτοβουλία της μειοψηφίας. «Παρών» δήλωσαν στην ονομαστική ψηφοφορία 157 βουλευτές από την πλειοψηφία.

Πέρασε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής για τα κόκκινα δάνεια

Την ίδια στιγμή η έγκριση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναμφισβήτητα αποτελεί νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκακιέρα καθώς βγήκε μπροστά και κατάφερε να τραβήξει μαζί του την αντιπολίτευση. Και, επιπλέον, να τοποθετήσει ένα πρώτο – αλλά πολύ βασικό – λιθαράκι στην διαμόρφωση της αντιπολιτευτικής ατζέντας τους επόμενους μήνες στο κοινοβουλευτικό τερέν.

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Μετά την έγκριση της Ολομέλειας μετράει αντίστροφα ο χρόνος έναρξης των εργασιών της εξεταστικής. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι αυτή θα συνεδριάζει εντός πολωμένου κλίματος, ενώ ο πολιτικός χρόνος θα μπαίνει στην τελική ευθεία που οδηγεί στις εθνικές κάλπες. Η εξεταστική επιτροπή, αρχικά, θα έχει τρεις μήνες προκειμένου να παραδώσει το πόρισμα της με δικαίωμα της επιτροπής να ζητήσει παράταση των εργασιών, ενώ θα αποτελείται από 29 μέλη.

Η ΝΔ επέλεξε να δηλώσει «παρών» στην ψηφοφορία σεβόμενη, όπως σημείωναν «γαλάζια» στελέχη το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί εξεταστικές, τονίζοντας, ωστόσο, πως θα έχουν ενεργή συμμετοχή στις εργασίες της επιτροπής.

Πρωταγωνιστής της σημερινής συζήτησης, πάντως, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε – αν και απών από τη Βουλή – σε κλοιό «πυρών» τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και από εκείνα της αντιπολίτευσης καταλογίζοντας του, όπως καταγγέλθηκε από τις πτέρυγες της Βουλής, πως άφησε απροστάτευτη την πρώτη κατοικία και άνοιξε το δρόμο στα funds και τους servicers. Το ίδιο σκηνικό, μάλιστα, αναμενέται να επαναληφθεί με ένταση και κατά την διάρκεια της εξεταστικής καθώς, σύμφωνα με την πρόταση της Κουμουνδούρου, η έρευνα για το τι συνέβη με το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα θα εκκινήσει από το 2015.

Στον πρώην πρωθυπουργό επιτέθηκε, εκτός από τη ΝΔ, και το ΠΑΣΟΚ, όπως και το ΚΚΕ αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Νότης Μηταράκης χαρακτήρισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ως «πατροκτόνα», ενώ με διάθεση αυτοκριτικής, ο Νίκος Παππάς, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε πως έγιναν λάθη την περίοδο 2015-2019.