Μήνυμα ενότητας και πολιτικής αυτονομίας εξέπεμψε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) καθώς το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στην τελική ευθεία για το συνέδριο του στα τέλη Μαρτίου σε θερμό εσωκομματικό κλίμα, όπως έδειξε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την περασμένη Παρασκευή.

«Ο μόνος δρόμος για τη νίκη είναι η ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων με πολιτικούς όρους, με καθαρό σχέδιο και διάλογο, όλοι απέναντι σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση που αποκόπτει το μέλλον του ελληνικού λαού με τις διεθνείς εξελίξεις που μειώνει τις ευκαιρίες και μεγαλώνει τις ανισότητες. Για αυτό οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε με νόημα: «Αυτή είναι η αξία του προσυνεδριακού διαλόγου. Αυτό είναι το χρέος όλων μας μέχρι το Συνέδριο».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε, για ακόμη μια φορά, το μήνυμα της πολιτικής αυτονομίας. «Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, μόνο όταν ακούσει κάθε πολίτης αυτά που προτείνουμε. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο και συγκεκριμένα πράγματα. Κουράστηκε από τον λαϊκισμό και τον διχασμό. Γι’ αυτό μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, είναι μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ άνοιξε έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς ηγεμονισμούς. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά με έναν μεγάλο κοινό στόχο: την πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας». Με νόημα μάλιστα επεσήμανε πως «η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο. Η ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό δεν με αφορά και δεν σας αφορά» και έστειλε το μήνυμα: «Η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, με καθημερινό αγώνα, για την προοπτική για ένα καλύτερο αύριο».

Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο στόχαστρο της επίθεσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «ο Πρωθυπουργός δηλώνει εδώ και μήνες ότι θέλει και τρίτη θητεία… θέλει μια τρίτη θητεία για να “τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος”. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο! Το σύστημα Μητσοτάκη, ένα οικογενειοκρατικό σύστημα, ένα σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με χιλιάδες εξυπηρετήσεις ρουσφέτια και διευθετήσεις ισχυρών συμφερόντων, θα κόψει το οξυγόνο του. Δηλαδή, το ίδιο το βαθύ κράτος πήρε απόφαση να πολεμήσει τον εαυτό του… Αφήστε, κ. Μητσοτάκη, τέρμα πια με την κοροϊδία. Αυτό το έργο δεν κόβει εισιτήρια και θα το καταλάβετε το βράδυ των εθνικών εκλογών!». Και πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης πως «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσει οριστικά το κεφάλαιο του “επιτελικού” κράτους, για να τελειώσει η καρικατούρα μιας δήθεν αποτελεσματικής διακυβέρνησης που αποδείχθηκε ένα αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό σύστημα εξουσίας».

Προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την την ομιλία του, περιέγραψε οκτώ θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Ειδικότερα:

«1.Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος, ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή.

2.Προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη. Να μην είναι δυνατόν η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καλύπτει τους υπουργούς της.

3.Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 16 με την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά και τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

4.Αναθέτουμε στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας -που την καθιστούμε συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή- τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων, καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του “πόθεν εσχες”. Τέλος με την ασυδοσία και την αδιαφάνεια στο πολιτικό χρήμα.

5.Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Για να κατοχυρώσουμε τη διάκριση των εξουσιών.

6.Θεσπίζουμε τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών.

7.Τελειώνουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη εκλογών.

8.Θεσπίζουμε ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση».

