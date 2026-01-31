«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την 30ή επέτειο από τα Ίμια.
Τασούλας για Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας
«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου»
NEWSROOM - HUFFPOST
31 Ιανουαρίου 2026 • 13:36
