Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων . Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας , για την 30ή επέτειο από τα Ίμια.

Τασούλας για Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την 30ή επέτειο από τα Ίμια.