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«Θερμή» ήταν η Τρίτη στο Αιγαίο, με δύο εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών μαχητικών εν μέσω μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, έλαβαν χώρα επτά παραβάσεις των Κ.Ε.Κ στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων μία από ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16, πέντε από 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μία από ένα αεροσκάφος ATR-72. Ακόμη, υπήρξαν έξι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου – μία από τα F-16 και πέντε από το ATR-72. Όπως προαναφέρθηκε, υπήρξαν και δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.

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Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο και όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Εμπλοκή είχε σημειωθεί ξανά στις 6 Ιουνίου, ενώ άλλες δύο είχαν σημειωθεί τον Μάιο και μία τον Μάρτιο. Η προηγούμενη ήταν στις 19 Δεκεμβρίου 2025- η μόνη της χρονιάς. Συγκριτικά, το 2024 δεν είχε υπάρξει ούτε μία, ενώ το 2023 είχαν λάβει χώρα 87 (73 τον Ιανουάριο και 14 τον Φεβρουάριο, που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός – από τότε και μετά υπήρξε γενικότερη ύφεση της τουρκικής προκλητικότητας, χωρίς καμία εμπλοκή ως το τέλος του έτους), το 2022 είχαν σημειωθεί 333 (με τις περισσότερες τον Δεκέμβριο, που είχαν γίνει 68), 145 το 2021 και 423 το 2020.