«Όσο ποτέ η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που επενδύουν στους ανθρώπους. Χρειάζεται πολιτική Αλλαγή. Δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσει σε καμία περίπτωση η λογική του τύπου “δεν πειράζει και αν έρθουμε δεύτεροι στις εκλογές, με το οποιοδήποτε ποσοστό”. Δεν μας ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει, οτιδήποτε άλλο πέρα από την ανάληψη της ευθύνης για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Η πρώτη θέση στις εκλογές. Είναι ευθύνη του καθένα από εμάς να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο» τόνισε ο Χάρης Δούκας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ.

Καθώς η Χαριλάου Τρικούπη βαδίζει στην τελική ευθεία της κορυφαίας εσωκομματικής διαδικασίας, του συνεδρίου του κόμματος στα τέλη Μαρτίου, ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τις προτάσεις του για τη Νέα Στρατηγική που χρειάζεται να υιοθετηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να έρθει η πολιτική αλλαγή.

«Ουδέποτε μετά τις εσωκομματικές εκλογές του 2024, αμφισβήτησα την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Είμαστε ΠΑΣΟΚ από πάντα, από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με την πολιτική, δεν φύγαμε ποτέ, αγαπάμε το κόμμα μας, το στηρίξαμε και στα πιοδύσκολα και σεβόμαστε τις διαδικασίες του. Όμως μάχομαι για την παράταξη και όχι για καρέκλες. Γι’ αυτό πήρα την ευθύνη και προτείνω τόσο στα όργανα, όσο και δημόσια, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Νέας Στρατηγικής για να φύγουμε δυναμικά μπροστά» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας έστειλε το μήνυμα πως «το Συνέδριο μας πρέπει να γίνει αφετηρία επανεκκίνησης και ενδυνάμωσης του ΠΑΣΟΚ. Ένα Συνέδριο βαθιά πολιτικό, λυτρωτικό. Ένα Συνέδριο με πολιτικό διάλογο, με ψηφοφορίες και αποφάσεις. Από όπου θα βγούμε ενωμένοι και με τον ίδιο στόχο. Όχι ένα Συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών». Και, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά, αν παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το Συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω. Θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει. Αυτή η μεγάλη, η τελευταία πριν τις εκλογές ευκαιρία, δεν πρέπει να χαθεί. Ας αναζητήσουμε την αυτοπεποίθηση μας με μια νέα στρατηγική που μαζί θα αποφασίσουμε».

Ο Χάρης Δούκας εστίασε σε τρεις προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση στον δρόμο για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα:

«1.Δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα αποδεχτούμε τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές, που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Μόνο έτσι θα είμαστε πολιτικά αξιόπιστοι. Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι, αυτή την στρατηγική δέσμευση στο Συνέδριο. Επιβεβαιώνουμε έτσι, με τον πλέον δυναμικό τρόπο αυτό που και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διατυπώσει.

Είναι άλλωστε, επιβεβαίωση της ιστορικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας μας.

Μερικοί λένε. Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις; Αν συμφωνούμε όμως, τότε γιατί δεν το ψηφίζουμε;Ρωτάω εγώ. Μήπως έχει κάποιος αντίθετη άποψη; Όποιος έχει αντίθετη πρόταση να την καταθέσει. Μη φοβηθεί. Ανοιχτά. Όχι όμως να μας λένε ότι αφήστε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και θα σας πούμε μετά τις εκλογές. Τα θέματα που αγγίζουν το DNA της παράταξης, δεν μπορεί να είναι kinder έκπληξη».

2.Να συγκρουστούμε με σύγχρονο λόγο με τη ΝΔ, όχι με μια γενικόλογη πολιτική ρητορική. Καθαρές θέσεις. Πχ για το νερό που είναι προοδευτική πολιτική. Να ζητήσουμε μείωση του χρόνου εργασίας.

3.Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Χαίρομαι επειδή βλέπω θετικά βήματα από το κόμμα μας, σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η κοινή πρόταση νόμου για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Γιατί καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται.

Έχω πει χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία. Αν είχαμε έγκαιρα ανοίξει τον διάλογο με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, δεν θα υπήρχε δυνατότητα για νέα κόμματα όπως ακούμε σήμερα. Οι παλινωδίες μας του έδωσαν την ευκαιρία.

Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φοβάται τον διάλογο. Είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο και οι προγραμματικές συγκλίσεις δυναμώνουν την κυβερνητική προοπτική του. Προγραμματικές συγκλίσεις που δεν σημαίνουν ούτε ισοπέδωση, ούτε απώλεια ταυτότητας. Αλλά αναζήτηση κοινού τόπου – από τώρα – σε κρίσιμα ζητήματα. Απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από καθαρούς στόχους. Ώστε το πολιτικό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Φυσικά η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Δούκας στην ομιλία του.

