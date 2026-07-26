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Η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει την αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος. Κατά κανόνα οι αναθεωρήσεις του συνταγματικού χάρτη γίνονται σε περιόδους όπου το κλίμα δεν είναι τοξικό και οι συναινέσεις επιβάλλονται από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, ώστε να αποτυπώνεται η ευρύτερη δυνατή αποδοχή από τον ελληνικό λαό. Άλλωστε γι αυτό απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες στην ψήφιση των υπό αναθεώρηση άρθρων.

Η παρούσα πολιτική συγκυρία όχι μόνον δεν αποπνέει κλίμα συναίνεσης αλλά αντιθέτως έχει έντονα στοιχεία τοξικότητας. Η κυβέρνηση βάλεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από σημαντική μερίδα των ΜΜΕ για επίδικα ζητήματα, όπως οι υποκλοπές, η τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στοχοποιήσει υπουργούς και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, για άτακτων βίον.

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Στον χώρο της αντιπολίτευσης κόμματα με σημαντική παρουσία στην τρέχουσα Βουλή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης ή έντονης εσωτερικής αμφισβήτησης. Νέα κόμματα έχουν εμφανισθεί στο προσκήνιο και ήδη έχουν σημαντική δημοσκοπική παρουσία. Και ένα νέο κόμμα, αυτό του πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ, του Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να εμφανισθεί και ήδη καταγράφεται ως σημαντική απειλή για το κυβερνών κόμμα. Και ο κ. Σαμαράς, πολιτικός με ευρεία αποδοχή στην κεντροδεξιά, θεωρεί την επιχειρούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος ως έωλη.

Όμως το πλέον αρνητικό δεδομένο είναι τα αισθήματα που επικρατούν στο εκλογικό σώμα. Κυριαρχούν η οργή, η απογοήτευση και το «Άι σίχτιρ» για τους «υπηρέτες»όλων των θεσμών, όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Το Σύνταγμα πρέπει να είναι ο οδηγός των κομμάτων στα καταστατικά τους και όχι το ανάποδο, όπως κάποιοι επιχειρούν σήμερα. Και η πλατεία Συντάγματος ήταν κάποτε για τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Τώρα είναι για κουβέντες του καφενείου. Μακριά όμως από τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Αν θέλουν οι πολιτικοί να σεβαστούν το Σύνταγμα και την πλατεία του.