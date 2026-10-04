Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο τελευταίο βήμα πριν την συστράτευση του με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Η επισημοποίηση της προσχώρησης του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, νυν ανεξάρτητου βουλευτή, προερχόμενου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται, εκτός απροόπτου, να επισημοποιηθεί αύριο το μεσημέρι καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την γνωστοποίηση του αυριανού προγράμματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε βρεθεί και παρακολουθήσει από κοντά την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη φετινή ΔΕΘ, ενώ καταγράφονταν όλο το τελευταίο διάστημα οι πληροφορίες που ήθελαν τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις έτσι ώστε, εκτός απροόπτου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.