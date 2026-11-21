Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου: Από τη νύχτα της εξέγερσης στις πορείες και τη διαμάχη για την ιδιοκτησία της

Χάρης Δούκας: «Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα» – Πού προτείνει να παραδοθεί

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρόταση του Χάρη Δούκα να παραδοθεί η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου στη Βουλή των Ελλήνων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι το κειμήλιο δεν πρέπει να αποτελεί κομματική ιδιοκτησία, αλλά να αναδεικνύεται ως σύμβολο για ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, οι πρώην γραμματείς της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Παντελής Καμάς και Κώστας Πανταζής, διαφώνησαν δημόσια με την πρωτοβουλία αυτή.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι η σημαία ανήκει αποκλειστικά στο φοιτητικό κίνημα, τονίζοντας ότι η διαχείρισή της οφείλει να παραμείνει στα χέρια των νέων και όχι να μεταφερθεί σε μουσεία ή κρατικά ιδρύματα.

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Έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για την τύχη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου, η οποία φυλάσσεται στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη. Η πρόταση του Χάρη Δούκα να αποδοθεί στη Βουλή, ώστε να μην αποτελεί κειμήλιο στην κατοχή κανενός πολιτικού φορέα, προκάλεσε τις δημόσιες παρεμβάσεις δύο πρώην γραμματέων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση άνοιξε όταν έγινε γνωστό ότι η ιστορική σημαία της εξέγερσης κατά της χούντας φυλάσσεται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, πυροδοτώντας ερωτήματα για το ποιος δικαιούται να την έχει στην κατοχή του και ποιος πρέπει να αναλάβει τη φύλαξή της.

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Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, υποστήριξε ότι η σημαία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, και πρότεινε να παραδοθεί στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο που εκπροσωπεί το σύνολο της κοινωνίας.

Η πρότασή του, ωστόσο, συνάντησε αντιδράσεις. Ο Παντελής Καμάς, γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004, τάχθηκε υπέρ της παραμονής της σημαίας στα χέρια της Νεολαίας, ενώ ο πρώην γραμματέας Κώστας Πανταζής υποστήριξε ότι το ιστορικό κειμήλιο «ανήκει στους φοιτητές».

Χαμός στο ΠΑΣΟΚ για τη σημαία του Πολυτεχνείου: «Να μείνει στη Νεολαία» – Το μήνυμα των πρώην γραμματέων στον Χάρη Δούκα

Παντελής Καμάς: Η σημαία «πρέπει να μείνει στα χέρια της Νεολαίας»

Ο Παντελής Καμάς, γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004, διαφώνησε με την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως η σημαία «πρέπει να μείνει στα χέρια της Νεολαίας».

Η δήλωσή του:

«Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στο φοιτητικό κίνημα

Υπήρξα γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 2002 έως το 2004. Στη διάρκεια της θητείας μου δέχθηκα πιέσεις να παραδώσουμε τη σημαία του Πολυτεχνείου είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών είτε στη Βουλή. Τις ίδιες πιέσεις δέχθηκαν και οι γραμματείς που προηγήθηκαν και εκείνοι που με διαδέχθηκαν. Η άρνηση όλων μας ήταν σαφής. Πιστεύαμε ότι η σημαία ανήκει στο φοιτητικό κίνημα.

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Δεν θα έπαιρνα σήμερα τον λόγο αν δεν έβλεπα το ζήτημα να επανέρχεται, κατά τη γνώμη μου, για λόγους εντυπωσιασμού. Η δική μου θέση παραμένει η ίδια. Η σημαία του Πολυτεχνείου είναι σύμβολο εξέγερσης. Διαφωνώ με την πρόταση να τοποθετηθεί σε μουσείο ή να παραδοθεί στη Βουλή. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στα χέρια της νεολαίας, ώστε κάθε νέα γενιά να κρατά ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που σήμερα ανασυγκροτείται, και η φοιτητική μας παράταξη έχουν την ευθύνη να συζητήσουν με τις άλλες πολιτικές νεολαίες και τις άλλες φοιτητικές παρατάξεις και να συμφωνήσουν πώς θα φυλάσσεται η σημαία. Η απόφαση ανήκει στα δικά τους συλλογικά όργανα. Υπάρχει, άλλωστε, ένα ευρύτερο ζήτημα για τη σημερινή γενιά των φοιτητών. Πώς θα ανασυγκροτήσει το φοιτητικό κίνημα και ποιους θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης θα διαμορφώσει για την εποχή της; Εμείς που υπηρετήσαμε σε αυτές τις θέσεις μπορούμε να καταθέσουμε την εμπειρία μας. Την ευθύνη της απόφασης την έχουν οι ίδιοι οι νέοι.

Ας αφήσουμε τους νέους να αποφασίσουν.

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Παντελής Καμάς

Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, 2002 – 2004».

Κώστας Πανταζής: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία»

Μία δεύτερη αντίδραση ήρθε από έναν ακόμη πρώην γραμματέα, τον Κώστα Πανταζή, ο οποίος ανέφερε ότι η σημαία «ανήκει στους φοιτητές».

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Η ανάρτησή του:

«Η ιστορία της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου και η τύχη της, είναι συνήθως μια συζήτηση που υπακούει στη λογική που είχε κάποτε αναφέρει ένα ιστορικό στέλεχος του νεολαιίστικου κινήματος:

“να χουμε να ασχολουμαστε με κάτι μια βδομάδα πριν και μια βδομάδα μετά τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου”, επισημαίνοντας ασφαλώς το ότι αυτή η κουβέντα υπακούει και σε λόγους εντυπωσιασμού, κατά τη συγκυρία του εορτασμού…

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Η παρέμβαση μου θα είναι πολύ συνοπτική, καθώς η πολιτική μου θέση έχει εκφραστεί διαχρονικά, με συνέπεια και από θέση ευθύνης και όχι αποσπασματικά…

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Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ…

Τέθηκε επικεφαλής της ιστορικής πορείας κατά τον εορτασμό της δεύτερης επετείου του Πολυτεχνείου, το 1975, και έκτοτε εξακολουθεί και τίθεται στην κεφαλή της πορείας, στη γωνία Σταδίου και Εδουάρδου Λω, όπου και δολοφονήθηκε ο ήρωας φοιτητής Σωτήρης Πετρούλας το 1965…

Συμβολίζει τους διαχρονικούς αγώνες της φοιτητικής νεολαίας, τον σφυγμό, τον παλμό και τη δύναμη της…

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Για αυτό το λόγο και αυτοί που κράτησαν ιστορικά τη σημαία είναι οι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων που συμμετέχουν στον εορτασμό του Πολυτεχνείου…

Ένας άλλος μύθος είναι ο σφετερισμός της σημαίας από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ…

Η ΠΑΣΠ, φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, φύλαξε και φυλάσσει τη σημαία, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης προεδρείου στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Η άλλη μεγάλη παράταξη τότε στην ΕΦΕΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία (ΚΝΕ) κράτησε τα πρακτικά και τη σφραγίδα της ΕΦΕΕ, που έχουν υψηλή ιστορική και συμβολική αξία… Αυτό έγινε με συμφωνία ανάμεσα στα μέλη του απελθόντος προεδρείου και όχι με σφετερισμό…

Μπορεί σε ορισμένους να μην αρέσει αυτό, και το κατανοώ, ως ένα βαθμο, αλλά αυτό δεν παύει να σημαίνει ότι η σημαία ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ…με πλήρη σεβασμό σε όλες τις συλλογικότητες, όπως τον ΣΦΕΑ, αλλά και τις πρυτανικές αρχές του Πολυτεχνείου, ακόμα και το Κοινοβούλιο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν οι φοιτητές και όχι οι παραπάνω φορείς ούτε τα πολιτικά κόμματα…

Η πρόταση μου σήμερα είναι ξεκάθαρη και απαιτεί δουλειά, επιμονή και αποφασιστικότητα.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που διαφυλάσσει τη σημαία, να ανοίξει έναν οργανωμένο διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της νεολαίας που σέβονται την ιστορική παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου και να δρομολογηθεί επιτέλους, με την Πολιτεία να είναι αρωγός, ένας οδικός χάρτης επανασυγκρότησης του Φοιτητικού κινήματος…

Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η σημαία δεν έχει λόγο να βρίσκεται στα χέρια καμίας πολιτικής νεολαίας αλλά στο οργανωμένο Φοιτητικό κίνημα…

”ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ”…».

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