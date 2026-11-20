Χάρης Δούκας: «Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα» – Πού προτείνει να παραδοθεί - Eurokinissi

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Τη θέση ότι η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιοκτησία κανενός πολιτικού κόμματος διατυπώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πρόκειται να παραδοθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει ότι η σημαία αποτελεί σύμβολο ολόκληρου του ελληνικού λαού και όχι κάποιας κομματικής παράταξης, ακόμη και του κόμματος στο οποίο ο ίδιος ανήκει.

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Όπως τονίζει, συνδέεται με τη λαϊκή εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι κάτω από αυτήν ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες από όλη τη χώρα απέναντι στη δικτατορία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων προτείνει η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), τιμώντας όσους υπέστησαν φυλακίσεις, εξορίες και βασανιστήρια για την αντίστασή τους στη χούντα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας στέλνει μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας: «Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».

Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ.



Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον… pic.twitter.com/makDSp03s4 — Haris Doukas (@h_doukas) November 20, 2026

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