Τη θέση ότι η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιοκτησία κανενός πολιτικού κόμματος διατυπώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πρόκειται να παραδοθεί στο ΠΑΣΟΚ.
Σε δημόσια παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας ξεκαθαρίζει ότι η σημαία αποτελεί σύμβολο ολόκληρου του ελληνικού λαού και όχι κάποιας κομματικής παράταξης, ακόμη και του κόμματος στο οποίο ο ίδιος ανήκει.
Όπως τονίζει, συνδέεται με τη λαϊκή εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 και τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι κάτω από αυτήν ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες από όλη τη χώρα απέναντι στη δικτατορία.
Ο δήμαρχος Αθηναίων προτείνει η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), τιμώντας όσους υπέστησαν φυλακίσεις, εξορίες και βασανιστήρια για την αντίστασή τους στη χούντα.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας στέλνει μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας: «Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».