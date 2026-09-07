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Ευρεία προβολή στα τουρκικά ΜΜΕ είχαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πως η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, και υπογράμμισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, σημειώνοντας πως η βασική διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

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Για τα 12 νμ τόνισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει «όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία» και ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να συζητήσει «μη ζητήματα».

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ ανέφερε στο a Haber: «Επομένως, όταν μιλάμε για 3, 6 ή 12 ναυτικά μίλια, το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έλαβε μια απόφαση και εξέδωσε μια ανακοίνωση. Είπε προς την Ελλάδα ότι, εάν ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια, αυτό αποτελεί casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Επομένως, εάν η Ελλάδα, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Ουτσάτεκιν, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει απόφαση της Βουλής. Πρέπει αμέσως να κηρύξουμε πόλεμο…οι σχετικές ασκήσεις έχουν ήδη γίνει εδώ και πολύ καιρό. Καταρχάς, ποια είναι η αιτιολογία; Η αιτιολογία των 12 ναυτικών μιλίων, σωστά; Τώρα, μέχρι το σημείο όπου αναφέρεται ότι φτάνουν τα 12 μίλια, θα εισέλθει το δικό μας Πολεμικό Ναυτικό. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η επιπλέον ζώνη των 6 μιλίων μεταξύ των 6 και των 12 μιλίων. Θα θέσει αμέσως εκείνη την περιοχή υπό αποκλεισμό».

Ο Τζοσκούν Μπασμπούγ, στρατιωτικός αναλυτής, ανέφερε στο CNN Turk πως «ας του κάνουμε κι εμείς μια υπενθύμιση. Η Τουρκία λέει ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν. Η Τουρκία δεν αστειεύεται καθόλου σε αυτό το θέμα».

Ο Oυγούρ Οζγκιοκέρ, αναλυτής Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε στο Haber Global πως «δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω εγώ, λέει ότι πλησιάζει ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος με την Τουρκία πλησιάζει. Ότι πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος».