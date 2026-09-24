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«Με ρωτήσανε να σχολιάσω συνάδελφοί σας την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη και είπα πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονείας», είπε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης.

«Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης», σημείωσε. Υπενθυμίζεται πως η κ. Μπακογιάννη είχε κάνει σχόλιο για υπουργούς που θα πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν».

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Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ, ο Μάκης Βορίδης άσκησε κριτική στην επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους αριθμούς και την κοστολόγηση των προτάσεών του.

«Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς. Νομίζω διατηρείται και συνεχίζεται», ανέφερε. Ο κ. Βορίδης σχολίασε και το επιχείρημα που, όπως είπε, διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις δημοσκοπικές μονάδες που χρειάζονται η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος για να διεκδικήσουν την πρωτιά. «Λέει “αφού ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης ψάχνει κάποιες μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία και μείς ψάχνουμε κάποιες μονάδες, από τα δημοσκοπικά, για να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, άρα όσο πιθανό είναι να πάρει ο Μητσοτάκης τις μονάδες για αυτοδυναμία, άλλο τόσο πιθανό είναι να βγούμε πρώτοι”», ανέφερε. «Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36,5. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5, ψάχνει 6 μονάδες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα στο 15. Η διαφορά του 15 από το 30 είναι 15 μονάδες».

«Για αυτό λέω ότι είναι κακή η αριθμητική σχέση, μονίμως δηλαδή, εδώ γίνονται κάτι τρομερά άλματα», πρόσθεσε.

Ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, το βασικό είναι οι πολιτικές θέσεις και οι ατζέντες. «Μας απασχολούν όλα, αλλά επαναλαμβάνω, για μας το κρίσιμο είναι αφενός τα προβλήματα και θεωρούμε ότι στην κυβέρνηση πρέπει να γίνεται μια κριτική και αυτήν την κριτική είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά, πρόσθεσε: «Καθίστε να το δούμε κιόλας, γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα δεν έχει γίνει».

Ο κ. Βορίδης επέμεινε στην ανάγκη τα κόμματα να εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες. «Ένα κόμμα για να έχει λόγο υπάρξεως πρέπει κάτι να εκφράσει. Αυτό που να εκφράσει πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία ως αίτημα. Αυτά που ακούω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ΠΑΣΟΚ και ότι δεν έχει μέσα της Δεξιά πλέον» είπε.