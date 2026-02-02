Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Πέτη Πέρκα κατάφεραν να τσακωθούν εντός της Βουλής – κυριολεκτικά – για τρίχες. Η κόντρα των δυο απλώθηκε από τις δομές Υγείας στο Αμύνταιο και για το ποιος κάνει ή δεν κάνει για βουλευτής Φλώρινας μέχρι το καράβι για την Γάζα στο πλαίσιο του Global Flotilla και ενδιάμεσα «πέρασε» από την πρόσφατη «στυλιστική» αλλαγή του υπουργού Υγείας.

«Είστε κατά του έργου; Δεν σας είδα στα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας στο Αμύνταιο. Δεν είστε με τα καλά σας. Για βουλευτής Φλωρίνης δεν κάνετε. Να σας χαίρονται οι ψηφοφόροι σας, από τότε που πήγατε στο καράβι για τη Γάζα κάτι έπαθαν τα μυαλά σας, δεν εξηγείται αλλιώς» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης προς την Πέτη Πέρκα κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού της Νέας Αριστεράς για την εγκατάλειψη και την σπατάλη πόρων στις δομές Υγείας στο Αμύνταιο. «Αισθάνομαι τιμή που θα παραδώσω στους συγχωριανούς μου ένα ολοκαίνουριο κέντρο υγείας και με ψέγει η κ. Πέρκα, αντί να μου πει “εύγε”;» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Για διαστρέβλωση των λεγομένων της μίλησε η Πέτη Πέρκα, τονίζοντας προς την πλευρά του υπουργού Υγείας πως «όσες κορδέλες και να κόψετε, οι ανάγκες των συμπολιτών μου δεν καλύπτονται». Επιστρέφοντας, μάλιστα, τα «πυρά» προς τον Άδωνι Γεωργιάδη πρόσθεσε η Πέτη Πέρκα πως «και εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι από τότε που βάλατε καινούρια μαλλιά, πήραν τα μυαλά σας αέρα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταπάντησε στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς πως «λυπούμαι που δε σας αρέσουν τα μαλλιά μου, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ», επιμένοντας, παράλληλα, πως «ως προς τα μυαλά σας, θα έχουμε μια διαφωνία. Το συμφέρον της Ελλάδα ήταν με το Ισραήλ και όχι με το καράβι που ήσαστε. Βλάψατε το εθνικό συμφέρον».