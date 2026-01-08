Διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα θα συσταθεί στη Βουλή μετά από σχετική πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Πρόεδρων της Βουλής η πρόταση του πρωθυπουργού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς διαφώνησε το ΚΚΕ. Κατόπιν τούτου η πρόταση σύστασης διακομματικής επιτροπής θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής το επόμενο διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, για τη θέση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής προορίζεται ο Γιάννης Οικονόμου από το «γαλάζιο» στρατόπεδο, ενώ οι θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα θα καλυφθούν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.

Ενημέρωση για την Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έκανε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τον ενημέρωσε ότι προτίθεται να ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια για τη Βενεζουέλα, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διεξαγωγή προ ημερησίας καθώς το κόμμα της λόγω της κοινοβουλευτικής του δύναμης, δεν μπορεί να προκαλέσει τέτοια συζήτηση, ενώ αναφορικώς με το αίτημά της για έκδοση ψηφίσματος, υποστήριξε πως η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι η Διάσκεψη θα συνεδριάσει σχετικώς εντός του Ιανουαρίου.