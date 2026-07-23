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Τη μνήμη των 104 θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι τίμησε με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής. «Οφείλουμε στους νεκρούς και τους ζωντανούς, να διδαχτούμε από την τραγωδία και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί και κυρίως για να μην την ξαναζήσουμε», επεσήμανε ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας για την τραγωδία που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία πριν από οκτώ χρόνια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε σε όσα έπραξε η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, ανάμεσά τους η καθιέρωση του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το πρόγραμμα ANTINERO.

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«Η μνήμη των θυμάτων ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη για μικροκομματική αντιπαράθεση. Απαιτεί ειλικρινή, ωμή αυτοκριτική για να μη συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Αυτοκριτική που δυστυχώς παρέλειψε να κάνει ο κ. Παππάς, μέλος της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, τα μέλη της οποίας εξακολουθούν προκλητικά να αψηφούν την ευθύνη τους», σημείωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στον Νίκο Παππά του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προηγηθεί στο βήμα της Ολομέλειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε πως η αποτυχία του κρατικού μηχανισμού, οι «τραγικές αστοχίες» στον επιχειρησιακό συντονισμό και η «θλιβερή» επικοινωνιακή διαχείριση που ακολούθησε, άφησε ένα βαθύ τραύμα στη συλλογική μας συνείδηση.

Για ημέρα περισυλλογής, ευθύνης και διαρκούς επαγρύπνησης έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Το Μάτι μας καλεί να αλλάξουμε», σημείωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά του ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας σημείωσε πως το κράτος οφείλει να είναι δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων.