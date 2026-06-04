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Την μνήμη του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά και του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής με ενός λεπτού σιγή στην έναρξη της συνεδρίασης για την κύρωση του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Από όλες τις πτέρυγες της Βουλής εξήραν το ήθος, τη συνέπεια και τους χαμηλούς τόνους των δυο εκλιπόντων πολιτικών που θήτευσαν στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ο πρώτος με τη ΝΔ και ο δεύτερος με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τον Νίκο Ταγαρά, «πρωτεργάτη του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού στην χώρα μας», ανακοινώνοντας πως «ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής», η πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, θα φέρει το δικό του όνομα.

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Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφεραν πως ο Σταύρος Παπασταύρου με εντολή του πρωθυπουργού, κατέθεσε τη νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τιμής ένεκεν σε «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας ‘’Νικόλαος Ταγαράς’’». Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως η νομοτεχνική βελτίωση κατατίθεται ως ελάχιστη αναγνώριση της μακράς και καθοριστικής συμβολής του αειμνήστου Νικολάου Ταγαρά στην προώθηση των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και της θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού της χώρας.