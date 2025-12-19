Τι και αν ανήκουν και οι δυο στο ίδιο κομματικό στρατόπεδο; Αυτό καθόλου δεν εμπόδισε τους «γαλάζιους» Δημήτρη Καιρίδη, αντιπροέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, και Θανάση Δαβάκη, υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, να έχουν ένα εμφύλιο και σφοδρότατο επεισόδιο εντός του πεδίου της Επιτροπής με αφορμή την απουσία του υπουργού Νίκου Δένδια από την συνεδρίαση.

Όλα άρχισαν λίγο πριν την έναρξη της προγραμματισμένης συνεδρίασης για την ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου για την νέα μορφή των Ενόπλων Δυνάμεων. Πριν ανοίξουν οι κάμερες για την τηλεοπτική μετάδοση της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης, βλέποντας τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη να εκπροσωπεί το υπουργείο στην συζήτηση, άρχισε να φωνάζει «πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε».

Advertisement

Advertisement

Εντονότατη ήταν η αντίδραση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη που απάντησε λέγοντας οργισμένος προς τον Δημήτρη Καιρίδη: «Πως κάνεις έτσι; Σε ανακαλώ στην τάξη. Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη».

«Βολές» και όταν άνοιξαν οι κάμερες

Η «πολεμική» διάθεση με «βολές» και «καρφιά» συνεχίστηκε και μόλις άνοιξαν οι κάμερες για την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής. Η αντιπολίτευση επέκρινε την απουσία του αρμόδιου υπουργού Νίκου Δένδια με τον Θανάση Δαβάκη να απαντά αλλά με νόημα να «καρφώνει» τον ομόσταβλο του στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, Δημήτρη Καιρίδη.

«Κύριε πρόεδρε, όλο αυτό ξεκίνησε» είπε ο Θανάσης Δαβάκης προς τον Δημήτρη Καιρίδη «από την είσοδο σας στην Επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος εκνευρισμένο με ρωτήσατε “που είναι ο υπουργός;”».

Και συνέχισε εξηγώντας πως «ο υφυπουργός αναπληρώνει, αυτό συμβαίνει κατ’ επανάληψη. Έχω εμπειρία και νομίζω πως θα ανταπεξέλθω. Λυπούμαι για τη θρυαλλίδα που δημιουργήσατε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κύριε πρόεδρε. Είναι όλο το υπουργείο Άμυνας εδώ. Λυπούμαι και για τον κ. Μάντζο που μας είπε πως εδώ δεν είναι Πεντάγωνο, πρόκειται για μια διοικητική μηχανή που πολλοί θα ζήλευαν».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος επισήμανε πως «η αναφορά μου σε εσάς κ. Δαβάκη είναι στο ύφος με τον οποίο επικρίνατε τον αντιπρόεδρο και τον επαναφέρατε στη τάξη. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει αυτό στη Βουλή».

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε πως μπορεί να «μην υπάρχει τίποτα αντικανονικό ενάντια στον Κανονισμό» και πως ο υφυπουργός «είναι απολύτως επαρκής» αλλά «καλό θα ήταν να ήταν εδώ ο υπουργός». Όπως είπε ο Δημήτρης Καιρίδης «καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός εδώ και να ακούσει τους φορείς. Καταλαβαίνω το βαρύ πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις του στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Καλό θα ήταν να είναι εδώ ο υπουργός. Θα είναι εδώ στη δεύτερη ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα και φυσικά στην Ολομέλεια προφανώς προκειμένου να έχουμε το διάλογο που αρμόζει σε αυτό το νομοσχέδιο».