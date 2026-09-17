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Με την εισήγηση προς την Ολομέλεια της Βουλής για την εκ νέου άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δυο ακόμη υποθέσεις ολοκληρώθηκε η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Η πρώτη υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικώς με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της βουλευτικής της ασυλίας καθώς κατά την ψηφοφορία η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».

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Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄εξακολούθηση. Η επιτροπή Δεοντολογίας και για αυτή την υπόθεση εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς κατά την ψηφοφορία η ΝΔ όπως και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν «παρών», ενώ η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ή όχι της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε ειδική συνεδρίαση, η οποία σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη.