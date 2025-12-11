Δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ απαίτησαν από τον νυν πρωθυπουργό επίσης της ΝΔ να τείνει ευήκοον ούς στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων δίνοντας τελεσφόρες λύσεις και να αποφύγει τους επικοινωνιακούς τακτικισμούς. Διότι αλλιώς ούτε τα μπλόκα θα ξεμπλοκάρουν, ούτε η οργή του αγροτικού πληθυσμού θα κοπάσει.

Αντ´αυτού ο διορισθείς από τον πρωθυπουργό εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε «φετφά» το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, κάλεσε τις αστυνομικές αρχές να λάβουν τα «προσήκοντα μέτρα» εναντίον όσων παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και καταλαμβάνουν δημοσίας οδούς, δηλονότι όσους συμμετέχουν στα πολυάριθμα μπλόκα.

Αντί δηλαδή για κατευνασμό της ήδη εκρύθμου καταστάσεως, ρίχνεται κι άλλο λάδι στη φωτιά, κατά το κοινώς λεγόμενο. Και επιπλέον γίνεται προσπάθεια να διχασθεί το κοινωνικό σώμα με επικίνδυνες υποδείξεις. Οι παραινέσεις των δύο πρωθυπουργών πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων εντός του Μαξίμου και εκτός αυτού επικράτησε το σύνθημα «γιούργια και τους φάγαμε». Οι δε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ήπιαν το αμίλητο νερό, εκτός ελαχίστων που σκαιώς επιτέθηκαν στους δύο πρώην ηγέτες τους και στους αγνώμονες αγρότες.

Στην μάζωξη χτες των βουλευτών της ΝΔ υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τος «επαρχιώτες» στα όσα ψέλλισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη να αναρωτιέται «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο». Με τις διακοπές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν επικινδύνως, αντί για έξοδο των εκδρομέων, ίσως έχουμε είσοδο της κυβέρνησης σε νέες περιπέτειες…