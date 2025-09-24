Στον Εισαγγελέα με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων αναμένεται να οδηγηθεί ένας 14χρονος, ο οποίος νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, μπήκε σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας και φωτογράφισε ημίγυμνο έναν μαθητή.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με τον 14χρονο να μπαίνει στο σχολείο με το πρόσχημα ότι ήθελε να συναντήσει κάποιον. Παρά τις προσπάθειες των δασκάλων να τον απομακρύνουν, ο ανήλικος μπήκε στους τουαλέτες, άνοιξε τις πόρτες και με το κινητό τηλέφωνό του φωτογράφισε ημίγυμνο έναν 9χρονο μαθητή. Στη συνέχεια βγήκε έξω από το σχολικό συγκρότημα και επιδείκνυε σε άλλους τη φωτογραφία.

Εκπαιδευτικοί κάλεσαν την αστυνομία και οι ένστολοι εντόπισαν τον νεαρό και προχώρησαν στην προσαγωγή του. Κατά την πρόχειρη έρευνα τής συσκευής δεν βρήκαν τη φωτογραφία, καθώς την είχε διαγράψει, αλλά το τηλέφωνο κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς διερεύνηση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ενώ με τις καταθέσεις των δασκάλων και του εννιάχρονου μαθητή σχημάτισαν τη δικογραφία σε βάρος του.