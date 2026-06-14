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«Άγιο», ή για την ακρίβια «άγιους», είχε μια 70χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα καθώς κολυμπούσε… στο Ρίο Αντίρριο και βρέθηκε σε κίνδυνο.

Το πλήρωμα του επιβατηγού–οχηματαγωγού «Αντώνιος Μ.», που έκανε το καθημερινό του δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου , ενημερώθηκε από το Λιμενικό Σώμα και έσπευσε στο σημείο όπου διέσωσε, τη γυναίκα.

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Η 70χρονη μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς με τη υγεία της να είναι σε καλή κατάσταση.