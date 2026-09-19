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Τρεις ανήλικες αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες για την άγρια επίθεση σε φοιτήτριες του York College στην Πενσυλβάνια, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Οι τρεις κοπέλες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εξέγερση σε βαθμό κακουργήματος, απλή επίθεση, παράνομη είσοδο σε χώρο και παρενόχληση. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας τους.

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Η υπόθεση θα εξεταστεί από το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, ωστόσο ο εισαγγελέας της κομητείας Γιορκ, Τιμ Μπάρκερ, ξεκαθάρισε ότι όσοι ευθύνονται για την επίθεση θα λογοδοτήσουν.

«Θα καταστήσουμε απολύτως υπεύθυνα τα άτομα που το έκαναν αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κατοικία στην περιοχή West Jackson Street, όπου διέμενε ομάδα φοιτητριών του York College, εκτός της πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, όλα ξεκίνησαν όταν οι φοιτήτριες ζήτησαν από ένα μεγάλο πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και μέλη του πλήθους φέρεται να άρχισαν να επιτίθενται στις νεαρές γυναίκες.

Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου επεισοδίου, το οποίο συνδέεται με συγκέντρωση περισσότερων από 100 ατόμων για παράνομο αγώνα δρόμου.

Μία από τις φοιτήτριες περιέγραψε στις αρχές ότι οι επιτιθέμενοι τις τραβούσαν από τα μαλλιά, τις γρονθοκοπούσαν και τις κλωτσούσαν, ενώ χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

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«Μετά το πρώτο χτύπημα, όλα αυτά τα κορίτσια άρχισαν να έρχονται κατά πάνω μας. Θυμάμαι ότι είδα τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά κάτω από τα σκαλιά της βεράντας και να εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος», ανέφερε μία από τις φοιτήτριες.

A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.



Her friends called 911 five times.



Police never showed until the beating was already over.



This happened late Friday, Sept. 11, on… pic.twitter.com/pryVJHkqM5 — CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026

Μια δεύτερη φοιτήτρια δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αφού δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά και στη συνέχεια στο κεφάλι.

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«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς κατάφερα να ξεφύγω. Ήμουν περικυκλωμένη από περίπου 30 ανθρώπους που με βιντεοσκοπούσαν ενώ με χτυπούσαν και με κλωτσούσαν από παντού», ανέφερε.

Βίντεο από το περιστατικό, τα οποία μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφουν μία γυναίκα πεσμένη στο έδαφος να δέχεται διαδοχικά χτυπήματα, ενώ σε άλλο σημείο φαίνεται επίθεση εναντίον δεύτερης φοιτήτριας έξω από το σπίτι.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι οι φοιτήτριες που δέχθηκαν επίθεση ήταν περισσότερες από μία.

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Παρά τη σφοδρότητα των επιθέσεων, οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή. Ο εισαγγελέας Τιμ Μπάρκερ ανέφερε ότι εμπίπτουν στη νομική κατηγορία της «σωματικής βλάβης».

«Ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτό», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες των θυμάτων, ενώ δεν αποκλείεται να απαγγελθούν νέες κατηγορίες ή να υπάρξουν επιπλέον συλλήψεις.

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