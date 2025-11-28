Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ο εκδοτικός οίκο Gutenberg μόλις ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα , θα γίνει την Τετάρτη 3/12 στην επιβλητική αίθουσα του Παλλάς στην Καρδιά της Αθήνας.

Αλέξης Τσίπρας – Ιθάκη: Τα πρόσωπα που θα μιλήσουν την επίσημη παρουσιάση του βιβλίου

