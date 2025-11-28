Ο εκδοτικός οίκο Gutenberg μόλις ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει την Τετάρτη 3/12 στην επιβλητική αίθουσα του Παλλάς στην Καρδιά της Αθήνας.

