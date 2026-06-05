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Πέντε Αζέροι υπήκοοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε δύο φορτηγά πλοία στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Απαντώντας σχετικά με τα πλοία που χτυπήθηκαν στον κόλπο Ταγκανρόγκ, το υπουργείο είπε ότι τα πληρώματα είχαν συνολικά 25 Αζέρους, μα τα πλοία δεν ανήκουν στο Αζερμπαϊτζάν.

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Νωρίτερα την Παρασκευή η Ουκρανία είπε πως τα drones της είχαν χτυπήσει πέντε πλοία στα λιμάνια της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ στην Αζοφική, καθώς και στα παράκτια ύδατα ελεγχόμενων από τη Ρωσία περιοχών.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones, ανακοίνωσε πως τα drones του χτύπησαν φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο που εμπλέκονταν στην «κλοπή» ουκρανικών σιτηρών και τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου και καυσίμων, με τα ονόματα των πλοίων να έχουν καλυφθεί και τα ραντάρ τους απενεργοποιημένα.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν κατηγόρησε την Ουκρανία για τις επιθέσεις στα πλοία και έδωσε συλλυπητήρια στις οικογένειες των Αζέρων ναυτικών.

⚡️ #Ukraine’s Unmanned Systems Forces (USF) struck five Russian vessels overnight in the ports of Mariupol and Berdiansk, as well as in the coastal waters of the temporarily occupied territories, according to USF Commander Robert Brovdi.



According to Brovdi, Russia used these… pic.twitter.com/Ps1HbEFb10 — UkraineWorld (@ukraine_world) June 5, 2026

WATCH: Ukraine's Unmanned Systems Forces hit five ships in a single night across Mariupol, Berdyansk, and the Azov coastline. pic.twitter.com/TxPsRVw0gy — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Με πληροφορίες από Reuters