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Τη σημασία της αποδοχής από την Αίγυπτο της έναρξης διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την περιοχή από τη Ρόδο έως το Καστελλόριζο υπογραμμίζει ο Άγγελος Συρίγος στη Huffpost, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει, η Αίγυπτος απέφευγε μέχρι σήμερα να συζητήσει με την Ελλάδα για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί, έστω και εμμέσως, στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση.

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«Υπό αυτήν την έννοια συνιστά επιτυχία ότι η Αίγυπτος αποδέχεται διαπραγματεύσεις», σημειώνει ο Άγγελος Συρίγος, εκτιμώντας ότι η αιγυπτιακή στάση συνδέεται με την αναγνώριση ελληνικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Αιγύπτου να συζητήσει με την Ελλάδα δείχνει ότι θεωρεί πως στην περιοχή ανατολικά της Ρόδου υπάρχουν ελληνικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Η προσέγγιση αυτή, όπως επισημαίνει, έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις της Τουρκίας για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.

Η διαφορά με τις τουρκικές διεκδικήσεις

Ο Άγγελος Συρίγος αναφέρεται στον χάρτη που έχει καταθέσει η Τουρκία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από τον Μάρτιο του 2020, μέσω του οποίου, όπως εξηγεί, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο περιορίζονται σε μια ζώνη έξι ναυτικών μιλίων γύρω από την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.

Η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας και Καΐρου για την περιοχή από τη Ρόδο έως το Καστελλόριζο αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των διαφορετικών προσεγγίσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο.