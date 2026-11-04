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Ένα ιστορικό ορόσημο για την αμερικανική πολιτική σκηνή αναμένεται να σηματοδοτήσει η επιστροφή των Δημοκρατικών στην πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς ο Χακίμ Τζέφρις βρίσκεται προ των πυλών της προεδρίας του σώματος, ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του εκλογικού επιτελείου του CNN, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέλιξη που φέρνει τον 56χρονο πολιτικό από τη Νέα Υόρκη στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ.

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Ο Τζέφρις δεν θα μπορέσει να αναλάβει επισήμως τα νέα του καθήκοντα πριν από τις 3 Ιανουαρίου, όταν θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο. Μέχρι τότε, θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των νεοεκλεγέντων Δημοκρατικών βουλευτών, τόσο της προοδευτικής όσο και της μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος.

Στο εσωτερικό των Δημοκρατικών, πάντως, θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για την ηγεσία της Βουλής, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να επανακτήσει τον πολιτικό έλεγχο και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η γρήγορη άνοδος στην ηγεσία των Δημοκρατικών

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος εξασφάλισε την όγδοη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακολούθησε μια εντυπωσιακά γρήγορη πορεία στην κομματική ιεραρχία.

Στην πολιτική του διαδρομή κατάφερε να συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη τόσο από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή όσο και από το Congressional Black Caucus, την κοινοβουλευτική ομάδα που εκπροσωπεί τα Αφροαμερικανικά μέλη του Κογκρέσου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον ίδιο και η ιστορία της εκλογικής περιφέρειας που εκπροσωπεί στη Νέα Υόρκη, καθώς συνδέεται στενά με τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, ορισμένες από τις γειτονιές της περιφέρειάς του είχαν εκπροσωπηθεί στο παρελθόν από τη Σίρλεϊ Τσίζολμ, την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

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Το ιστορικό ορόσημο του 2022 και η Σίρλεϊ Τσίζολμ

Ο Τζέφρις είχε ήδη καταγράψει μια σημαντική πρωτιά το 2022, όταν εξελέγη επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έγινε έτσι ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε την ηγεσία ενός από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα σε οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε αναφερθεί στην πολιτική παρακαταθήκη της Σίρλεϊ Τσίζολμ και άλλων πρωτοπόρων του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην πορεία που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές Αφροαμερικανών πολιτικών.

«Στέκομαι στους ώμους ανθρώπων όπως η Σίρλεϊ Τσίζολμ και τόσων άλλων, καθώς εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τα συμφέροντα των καθημερινών Αμερικανών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Μάλιστα, είχε επισημάνει ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξή του στην ηγεσία των Δημοκρατικών πραγματοποιήθηκε την ημέρα που η Τσίζολμ θα συμπλήρωνε τα 98 της χρόνια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η επιστροφή των Δημοκρατικών στην πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων και ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής του, ο Χακίμ Τζέφρις θα γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Παράλληλα, θα βρεθεί σε θέση-κλειδί απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η Βουλή αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας.

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