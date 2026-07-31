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Η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών, καθώς περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο μέσα σε λίγες ημέρες, με τη μεγαλύτερη εισροή να καταγράφεται την Πέμπτη. Η κατάσταση συνοδεύεται από βαρύ ανθρώπινο τίμημα, καθώς σύμφωνα με την El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τη Θέουτα τόσο μέσω του νότιου συνοριακού περάσματος όσο και από τη θάλασσα, επιχειρώντας να παρακάμψουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα. Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρούς άνδρες και εφήβους, να φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές, ενώ αρκετοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Ισπανίας, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον ή γονατίζοντας για να φιλήσουν το έδαφος.

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🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Το πρωί της Παρασκευής, οι παραλίες της Θέουτα ήταν γεμάτες από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές νεοπρενίου, εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων να διασχίσουν τη θάλασσα.

Το ανθρώπινο κόστος είναι ιδιαίτερα βαρύ. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα ήταν τραυματισμένοι ή εξαντλημένοι, με αιμορραγίες στα πόδια και τα γόνατα από την προσπάθεια να περάσουν τα βράχια και τον κυματοθραύστη. Οι δυνάμεις της Guardia Civil και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επικεντρώθηκαν κυρίως στη διάσωση και την παροχή πρώτων βοηθειών, αδυνατώντας σε αρκετές περιπτώσεις να ανακόψουν τη μαζική είσοδο.

Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Θέουτα. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 60 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσουν την Guardia Civil και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας για τη διατήρηση της τάξης και την προστασία των συνόρων. Παράλληλα, ο Ισπανός πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή, ώστε να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση και να συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Η πίεση στις τοπικές δομές φιλοξενίας είναι πλέον ασφυκτική. Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι τα κέντρα υποδοχής έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές τους, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους αναζητώντας στέγη, νερό και ιατρική φροντίδα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες επιστροφής όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας στο Μαρόκο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μαροκινή πλευρά των συνόρων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, καθώς είχαν διαδοθεί φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι πληροφορίες αυτές φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης για τη μαζική μετακίνηση προς τη Θέουτα.

Οι εικόνες επαναφέρουν μνήμες από την κρίση του 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι είχαν περάσει από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης και Ραμπάτ. Η σημερινή κρίση χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη που αντιμετωπίζει η περιοχή από τότε.

Παράλληλα, η εξέλιξη της κατάστασης προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η αναστολή εφαρμογής των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία, δηλώνοντας πως η Ιταλία δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις και χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα.

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Spain is deploying the military to Ceuta to help secure the border after a mass migrant crossing overwhelmed local police.



The armed forces will support the Civil Guard in restoring order following the arrival of thousands of migrants and the deaths of at least nine people. https://t.co/xuNVUGSDTI pic.twitter.com/Ys0LKj5uww — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος απέδωσε τη νέα μεταναστευτική κρίση στην απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει ισπανική –και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή– υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή αυτή λειτουργεί ως κίνητρο για τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων.

Η Μαδρίτη απάντησε άμεσα στις αιτιάσεις της Ρώμης. Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες κατηγόρησε την ιταλική κυβέρνηση για «δημαγωγία», τονίζοντας ότι η Ισπανία περίμενε από μια εταίρο και φίλη χώρα έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

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