Δύσκολος ήταν ο τελευταίος μήνες τόσο για τον Βασίλη Μπισμπίκη όσο και για τη Δέσποινα Βανδή, καθώς «πρωταγωνίστησαν» σε δύο υποθέσεις που μαγνήτισαν τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ηθοποιός στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 οδηγώντας το αυτοκίνητό του τράκαρε άλλα παρκαρισμένα στη Φιλοθέη και δικάστηκε, ενώ η τραγουδίστρια έγινε viral λόγω ενός βίντεο που την έδειχνε να μεταφέρεται με περιπολικό όταν χάλασε το δικό της αμάξι.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, αυτές τις ημέρες ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή αποφάσισαν να ξεφύγουν από τα άγχη της καθημερινότητας και απολαμβάνουν μαζί μία ερωτική απόδραση στην όμορφη Ρώμη. Το ζευγάρι, με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου πέταξε για τη γειτονική Ιταλία και μάλιστα αυτό το ταξίδι συνέπεσε με τα γενέθλια του ηθοποιού.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει τα γενέθλιά του σήμερα, Τετάρτη (29/10) και το γεγονός αυτό αποτέλεσε μία υπέροχη αφορμή για την εξόρμηση του ζευγαριού. Ο γνωστός καλλιτέχνης έγινε 48 ετών.