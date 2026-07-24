Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 20:00 αρχίζει η καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, για τον εορτασμό της 52ης επετείου της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Από νωρίς το απόγευμα θα αρχίσουν να προσέρχονται οι περίπου 1.700 προσκεκλημένοι, με τις αφίξεις των πολιτικών αρχηγών να συγκεντρώνουν, όπως κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Advertisement

Advertisement

Στη δεξίωση θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Παρών θα είναι επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Πρόσκληση έχουν λάβει όλοι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, η στρατιωτική και φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων, της διπλωματικής κοινότητας, καθώς και προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας.

Φέτος, μάλιστα, για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές προσκλήθηκαν μαζί με τους συζύγους ή τους συντρόφους τους.

Οι πρώην πρωθυπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αν θα εμφανιστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε γίνει γνωστό αν έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση. Αν παραστούν, θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και των δημοσιογραφικών πηγαδιών.

Ποιοι δεν θα είναι εκεί

Advertisement

Την πιο ηχηρή απουσία καταγράφει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν θα συμμετάσχει στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου.

Εκτός της εκδήλωσης θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση της Ελληνικής Λύσης, το κόμμα θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο.

Δεν έχουν προσκληθεί, καθώς τα κόμματά τους δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, η Μαρία Καρυστιανού («Ελπίδα για τη Δημοκρατία»), ο Γιάνης Βαρουφάκης (ΜέΡΑ25) και ο Στέφανος Κασσελάκης («Δημοκράτες»). Αντίθετα, πρόσκληση έχει λάβει η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, λόγω της ιδιότητάς της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Advertisement

Τα τιμώμενα πρόσωπα

Μεταξύ των προσώπων που θα τιμηθούν φέτος είναι ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, δύο αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τον Πειραιά και την Πάτρα, καθώς και η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία συνέβαλε στην αναζωογόνηση του χωριού Φουρνά Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες στην περιοχή.

Advertisement