Σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μοιάζουν οι συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. και αποκαλύφθηκαν την Κυριακή (09/11).

Οι διάλογοι αυτοί αποκαλύπτουν τη δράση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ιερείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ακόμη και ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες της Αθήνας ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι διάλογοι που δημοσιοποίησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, είναι αποκαλυπτικοί:

– Τον βρήκες;

– Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

– Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

– Ναι.

– Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι.

– Εντάξει.

– Άσ’ το ανοιχτό για να μου πεις ok.

– Περίμενε, ναι.

– Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άσ’ το, πήγαινε εσύ, κάνε τη δουλειά σου.

– Βλέπεις;

– Ναι, ένα γκρι.

– Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

YouTuber και πρώην μοντέλο ο ρασοφόρος που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε και ρασοφόρους για τη μεταφορά των ναρκωτικών είναι ο 40χρονος που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοεορτολογητών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Ο 40χρονος διατηρεί, μάλιστα, κανάλι στο YouTube στο οποίο παρουσιάζει συνταγές ενώ έχει ενεργά προφίλ και άλλα social media. Ο ίδιος στο παρελθόν εργάστηκε και ως μοντέλο, κίνηση που προκάλεσε την καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς ο ίδιος είχε εκκλησιαστική μόρφωση και είχε χριστεί διάκονος.

