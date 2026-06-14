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Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το PatraPress.gr, τα θανατηφόρα χτυπήματα εντοπίζονται στην περιοχή του θώρακα και συγκεκριμένα στο «μέσο και αριστερά, προς το μέρος της καρδιάς», γεγονός που καταδεικνύει στοχευμένη επίθεση στα ζωτικά όργανα.

Η νεκροψία–νεκροτομή αποκάλυψε ιδιαίτερα βίαιη επίθεση στην περίπτωση της 54χρονης, καθώς στη σορό της καταγράφηκαν συνολικά 43 μαχαιριές. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, ο ιατροδικαστής είχε κάνει λόγο για 20 έως 25 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ είχαν εντοπιστεί και αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί.

Αντίθετα, στον 26χρονο γιο της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο, καθώς και πέντε μαχαιριές, σύμφωνα με την ίδια ιατροδικαστική έκθεση.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με νέο κύκλο καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο το ακριβές κίνητρο του εγκλήματος όσο και πιθανές προπαρασκευαστικές ενέργειες του δράστη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθούν εκ νέου συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, αλλά και άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον τους, καθώς επιχειρείται να σκιαγραφηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η σχέση των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καταγράφονται δυσκολίες στην πλήρη αποτύπωση της δυναμικής μεταξύ θυμάτων και κατηγορούμενου, καθώς οι μαρτυρίες εμφανίζουν αντιφάσεις. Όπως αναφέρεται, στις επίσημες καταθέσεις περιγράφεται μια σχέση χωρίς εντάσεις, ενώ ανεπίσημα γίνεται λόγος για «προβληματική σχέση» το τελευταίο διάστημα, με ορισμένους να αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν όσα γνωρίζουν.

Πηγή: Patraspress.gr