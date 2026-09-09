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Η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από την προπόνησή της, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεχωριστό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες και τις μαμάδες για τη σημασία της άσκησης και της συνέπειας.

Η αθλητικογράφος δημοσίευσε την Τετάρτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από βίντεο στα οποία παρουσιάζει ασκήσεις από το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί.

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Με αφορμή την προπόνησή της, η Δώρα Παντέλη αναφέρθηκε και στην ηλικία της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλησιάζω τα 40, ας μην το ξεχνάμε αυτό».

Όπως εξήγησε, ωστόσο, η γυμναστική δεν αποτελεί για εκείνη μόνο έναν τρόπο να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση. «Δεν το κάνω μόνο για μένα. Το κάνω και για τον γιο μου. Θέλω να έχει μια υγιή, δυνατή και γεμάτη ενέργεια μαμά», σημείωσε.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πειθαρχίας και της συνέπειας, υπογραμμίζοντας πως τα οφέλη της άσκησης δεν περιορίζονται στους τέσσερις τοίχους ενός γυμναστηρίου.

«Η πειθαρχία που χτίζεις στο γυμναστήριο δεν μένει στο γυμναστήριο. Σε ακολουθεί παντού», ανέφερε, συνδέοντας μάλιστα αυτή τη νοοτροπία με τη δική της επαγγελματική πορεία.

«Η ίδια πειθαρχία που με διαμόρφωσε ως αθλήτρια είναι εκείνη που με βοήθησε να προχωρήσω και ως επαγγελματίας. Η συνέπεια είναι αυτή που αλλάζει τα πάντα, τόσο μέσα στο γυμναστήριο όσο και έξω από αυτό», πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Δώρα Παντέλη θέλησε να δώσει έμπνευση στις γυναίκες που προσπαθούν να βάλουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να τα καταφέρεις».

Όλη η ανάρτηση της Δώρας Παντέλη

Η αλήθεια είναι ότι δεν προπονούμαι επειδή έχω άπειρο ελεύθερο χρόνο. Προπονούμαι επειδή δεν έχω. 🖤



Δουλεύω πολλές ώρες σχεδόν όλο τον χρόνο, ταξιδεύω συχνά, διαχειρίζομαι πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και ένα νοικοκυριό, μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα και μεγαλώνω ένα παιδί… η ζωή μου είναι γεμάτη. Και πλησιάζω τα 40, ας μην το ξεχνάμε κι αυτό. 😅



Κάποιες μέρες είμαι κουρασμένη, πιεσμένη και εντελώς χωρίς διάθεση. Όμως συχνά αυτές είναι οι μέρες που έχει τη μεγαλύτερη σημασία να εμφανιστείς και να κάνεις την προσπάθειά σου, έστω και για 15 λεπτά στο σαλόνι του σπιτιού σου.



Κινούμαι. Προπονώ τόσο το σώμα όσο και το μυαλό μου. Προσπαθώ να τρέφομαι σωστά και με συνέπεια. Ξεκουράζομαι όταν μπορώ… και κοιμάμαι όποτε δεν υπάρχει αγώνας EuroLeague, EuroCup ή NBA να με κρατά ξύπνια. Δηλαδή, όχι και τόσο συχνά. 🥹🏀



Και πλέον δεν το κάνω μόνο για μένα. Το κάνω και για τον γιο μου. Θέλω να έχει μια υγιή, δυνατή και γεμάτη ενέργεια μαμά.



Η πειθαρχία που χτίζεις στο γυμναστήριο δεν μένει στο γυμναστήριο. Σε ακολουθεί παντού. Η δική μου επαγγελματική πορεία είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Η ίδια πειθαρχία που με διαμόρφωσε ως αθλήτρια είναι εκείνη που με βοήθησε να προχωρήσω και ως επαγγελματίας.



Συνέχισε να κινείσαι. Συνέχισε να προσπαθείς. Συνέχισε να εμφανίζεσαι.