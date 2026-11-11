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Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προχωρά σε αποκαλύψεις για τις πολιτικές του σχέσεις, ασκεί κριτική σε συνεργάτες και αντιπάλους, υπερασπίζεται αμφιλεγόμενες επιλογές του και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης στο νέο βιβλίο της Φρανσουάζ Ντεγκουά, με τίτλο «Είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου».

Πιο συγκεκριμένα, η Ντεγκουά, η οποία έχει διατελέσει σύμβουλος της πολιτικού Σεγκολέν Ρουαγιάλ, έχει εργαστεί ως πολιτική συντάκτρια στο France Inter και συμμετέχει συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού περιεχομένου. Το βιβλίο της κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και στηρίζεται σε προσωπικές συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο. Μέρος του περιεχομένου του έχει ήδη παρουσιαστεί από την εφημερίδα Le Figaro και το περιοδικό Marianne.

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Μετά την έκδοση του βιβλίου «Ένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτά…» των Ζεράρ Νταβέ και Φαμπρίς Λομ, το οποίο είχε προκαλέσει αναταράξεις προς το τέλος της προεδρίας του Φρανσουά Ολάντ, ο διάδοχός του, Εμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια αντίστοιχη δημοσιοποίηση προσωπικών του τοποθετήσεων.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την περίπτωση του Ολάντ. Ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλίας ενημερώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες ότι οι ιδιωτικές σκέψεις και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει μέσω Telegram με τη δημοσιογράφο και αρθρογράφο Φρανσουάζ Ντεγκουά θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.

Τα μηνύματα με την δημοσιογράφο



Η ανταλλαγή μηνυμάτων άρχισε το καλοκαίρι του 2024, με τον ίδιο τον Μακρόν να παίρνει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τη Φρανσουάζ Ντεγκουά. Αφορμή στάθηκε η δημόσια υποστήριξη που είχε εκφράσει η δημοσιογράφος προς τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, μέσω της πλατφόρμας X, όταν εκείνη βρισκόταν στο στόχαστρο θεωριών συνωμοσίας που αμφισβητούσαν το φύλο της.

«Σε ευχαριστώ και η σύζυγός μου επίσης. Πέρα από τις πολιτικές διαφορές, αυτό που έχει σημασία είναι τα λόγια σου», της έγραψε, κλείνοντας το μήνυμα με τα αρχικά «EM».

Η δημοσιογράφος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τις συνομιλίες μαζί του.

Από το περιεχόμενο του βιβλίου προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ο Μακρόν δεν εξέτασε ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο να αναθέσει στον συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου, που είχε επικρατήσει στις βουλευτικές εκλογές του 2024, τον σχηματισμό κυβέρνησης.



«Μόνο εκείνη και όλοι εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να φτάσει στο Ματινιόν», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος, σχολιάζοντας την υποψηφιότητα της Λουσί Καστέ από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο για τη θέση της πρωθυπουργού.

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Ο ίδιος θεωρεί ότι νικητής της εκλογικής διαδικασίας ήταν ο Εθνικός Συναγερμός (RN), το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που έρχεται μετά την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, μια πολιτική κίνηση που περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών του κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία.

Ο Μακρόν, πάντως, επιμένει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν λανθασμένη, παρά το πολιτικό κόστος που είχε για τον ίδιο. Όπως γράφει σε μήνυμά του: «Αυτή η διάλυση της Βουλής, που μου κόστισε τόσο πολύ από κάθε άποψη, κατάφερε παρ’ όλα αυτά να ανακόψει τον Εθνικό Συναγερμό εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Ήταν έτοιμος για το φθινόπωρο, αλλά όχι για τον Ιούνιο».



Οι επικρίσεις για τον Γκαμπριέλ Ατάλ και τα θετικά σχόλια για τον Ολιβιέ Φορ



Οι πολιτικές συζητήσεις μεταξύ του Μακρόν και της δημοσιογράφου επεκτείνονται και σε πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

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Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο πρόεδρος απέναντι στον Γκαμπριέλ Ατάλ, για τον οποίο σχολιάζει: «Του δώσαμε πάρα πολλά. Συνέχεια. Πάρα πολλά».

Αναφερόμενος στο κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν, την Ανυπότακτη Γαλλία, εκτιμά ότι «Η στρατηγική της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) είναι τρελή, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πετύχει».

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα θετικά είναι τα λόγια του για τον Ολιβιέ Φορ, πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Είναι καλός τύπος, πραγματικά πολύ καλός, ο Ολιβιέ», γράφει, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, παρά τη μετέπειτα βαριά εκλογική ήττα του από τον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

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Μάλιστα, τον προτρέπει να κάνει το επόμενο βήμα, γράφοντας: «Ας το τολμήσει ο Ολιβιέ. Οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Αν τους πάρεις έναν έναν!»

Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, επανέρχεται στο ίδιο θέμα και τον ενθαρρύνει: «Έλα τώρα, πρέπει να το κάνει. Πρέπει να ορμήσει μπροστά, μπορεί να τα βάλει με τον Μελύς», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Ζαν-Λικ Μελανσόν. «Εγώ τα έβαλα μαζί του. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά τα καταφέρνεις», προσθέτει.



Ένα ακόμη θέμα που επανέρχεται στις συνομιλίες είναι η σχέση του Μακρόν με τους δημοσιογράφους και η κριτική που δέχεται από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται ενοχλημένος από δημοσιεύματα που θεωρεί ότι αποσκοπούν στην πολιτική του αποδυνάμωση, ενώ στρέφεται και κατά όσων παρέχουν πληροφορίες για τέτοιου είδους ρεπορτάζ.

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«Δεν είναι τρία άρθρα που κάνουν τη διαφορά», υποστηρίζει, ασκώντας κριτική σε δημοσιογράφους που, όπως λέει, σχολιάζουν τις κινήσεις και τις αποφάσεις του χωρίς να έχουν προηγουμένως συναντηθεί μαζί του.

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Σε ένα από τα μηνύματα προς τη Ντεγκουά, εκφράζει ανοιχτά το παράπονό του: «Συχνά, εσύ και οι συνάδελφοί σου, είστε όλοι πολύ σκληροί μαζί μου». Η συγκεκριμένη φράση αποτέλεσε τελικά και την έμπνευση για τον τίτλο της έκδοσης.



Τι σχεδιάζει ο Μακρόν για την επόμενη ημέρα μετά το Ελιζέ



Με δεδομένο ότι το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη διαδοχική προεδρική θητεία, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει αρχίσει να κάνει τον δικό του απολογισμό, καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση της παραμονής του στο Ελιζέ.

Σε μήνυμα που έστειλε τον Ιούνιο του 2026, αναφέρεται στα πεπραγμένα της προεδρίας του, σημειώνοντας: «Έχουμε προχωρήσει μέσα σε οκτώ χρόνια. Έχουμε κάνει πολλά για την αντιμετώπιση του αποσχιστικού φαινομένου, για την αγοραστική δύναμη».

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Το ενδιαφέρον στρέφεται, ωστόσο, και στα επαγγελματικά του σχέδια μετά την αποχώρησή του από την προεδρία την ερχόμενη άνοιξη. Ο ίδιος δεν δίνει σαφείς απαντήσεις, αφήνει όμως ορισμένες ενδείξεις για το πώς φαντάζεται την επόμενη ημέρα.

Στις 5 Ιουλίου, η εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD), η οποία ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ και ακολουθεί εκδοτική γραμμή που πρόσκειται στην ακροδεξιά, είχε δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μακρόν ενδέχεται να συνεργαστεί επαγγελματικά με τον επιχειρηματία και επενδυτή Ξαβιέ Νιέλ.

Όταν η Φρανσουάζ Ντεγκουά τον ρώτησε σχετικά, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα, ο πρόεδρος απάντησε με έντονο τρόπο: «Απόλυτες, παντελείς ανοησίες».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εργαστεί για κάποιον από τους ισχυρούς επιχειρηματίες που αναφέρονταν στα σχετικά σενάρια, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να πάω να δουλέψω για κανέναν. Προτιμώ ένα μικρό δικό μου σπίτι από ένα μεγάλο σπίτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθώ με επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα είναι δικές μου και σκέφτομαι περισσότερο το εξωτερικό, εκτός Γαλλίας. Αλλά δεν θα είμαι ούτε υπάλληλός τους ούτε υπόχρεός τους. Ποτέ».